Accidente en Tafí del Valle: un efectivo policial perdió el control del auto y volcó en la ruta 307

Un efectivo policial resultó herido este sábado luego de protagonizar un accidente de tránsito en la ruta provincial 307, camino a los valles, en la zona de El Infiernillo.
Según se informó desde la Comisaría de Tafí del Valle, el siniestro ocurrió alrededor de las 8.30, cuando el agente, domiciliado en el barrio El Mirador de Amaicha del Valle, se dirigía a su vivienda en su auto y, por causas que se investigan, perdió el control del rodado y terminó volcando.
Tras el aviso, el personal policial se desplazó hasta el lugar en el móvil de turno y se solicitó la intervención del servicio de emergencias. Un equipo sanitario le practicó las primeras curaciones en el sitio y posteriormente lo trasladó al hospital Elías Medici.
En el nosocomio, la médica de guardia dispuso la realización de estudios complementarios, entre ellos placas radiográficas y una tomografía, para evaluar la gravedad de las lesiones.