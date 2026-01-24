Secciones
Tragedia en la ruta 307: un muerto y tres heridos tras el choque de dos autos

El violento siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 3, en la localidad de Acheral. Uno de los vehículos se prendió fuego.

TRAGEDIA. Dos autos chocaron y una persona perdió la vida.
Un trágico accidente de tránsito ocurrido esta mañana dejó como saldo una persona fallecida en la ruta provincial 307, a la altura del kilómetro 3, en la localidad de Acheral. Por causas que aún se investigan, dos autos colisionaron de manera violenta.

Según informaron agentes policiales, el siniestro fue protagonizado por un Toyota Corolla, en el que se trasladaban tres personas oriundas de Santiago del Estero, y un Chevrolet Corsa, que era conducido por un hombre de 30 años domiciliado en Alto Verde, Acheral, quien perdió la vida.

Tras el choque, los ocupantes del Toyota Corolla fueron trasladados al Hospital Regional de Monteros, donde fueron asistidos por profesionales médicos. Allí se diagnosticó a una joven una fractura de cresta ilíaca derecha, constatada mediante radiografía. El conductor del vehículo presentó politraumatismos y posteriormente fue derivado al Hospital de Concepción para una evaluación traumatológica ante posibles fracturas en los miembros. 

IMPACTANTES IMÁGENES. Uno de los vehículos se prendió fuego tras el choque.

En tanto, otra mujer sufrió traumatismo de cadera, además de heridas cortantes profundas de aproximadamente dos centímetros en la raíz del muslo derecho y lesiones similares en la pierna derecha, por lo que también fue derivada al mismo centro asistencial.

El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que dispuso la aplicación del protocolo correspondiente para este tipo de casos y ordenó el secuestro de ambos vehículos para la realización de las pericias de rigor.

