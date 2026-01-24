Tragedia en la ruta 307: un muerto y tres heridos tras el choque de dos autos

Tras el choque, los ocupantes del Toyota Corolla fueron trasladados al Hospital Regional de Monteros, donde fueron asistidos por profesionales médicos. Allí se diagnosticó a una joven una fractura de cresta ilíaca derecha, constatada mediante radiografía. El conductor del vehículo presentó politraumatismos y posteriormente fue derivado al Hospital de Concepción para una evaluación traumatológica ante posibles fracturas en los miembros.