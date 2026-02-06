Secciones
SociedadActualidad

Alerta en la Ruta 307: desprendimientos a la altura del km 26 demoran el paso a los Valles

Las intensas lluvias en los Valles Calchaquíes volvieron a castigar la infraestructura vial.

La Policía y Vialidad recomendaron circular con precaución por la ruta 307. La Policía y Vialidad recomendaron circular con precaución por la ruta 307.
Hace 1 Hs

El temporal de lluvia generó inconvenientes en distintos puntos de la provincia. Un derrumbe de media calzada registrado durante la mañana mantiene el tránsito restringido a media calzada en la Ruta Provincial 307, el principal acceso a Tafí del Valle. El incidente ocurrió la zona del kilómetro 26,5.

Las intensas lluvias en los Valles Calchaquíes volvieron a castigar la infraestructura vial. Durante la mañana, un desprendimiento de tierra y rocas afectó la Ruta 307. 

El equipo de la Dirección Provincial de Vialidad trabaja en el lugar para rehabilitar la ruta completa. Las autoridades recomendaron circular con precaución, ya que solo puede hacerse en media calzada.

Además, cabe destacar que el temporal provocó anegamientos en puntos clave de la capital tucumana y obligó a interrumpir la circulación vehicular. En tanto que el Servicio Meteorológico Nacional renovó la advertencia amarilla.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
2

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
4

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
5

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes
6

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Más Noticias
Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Estoy muerta de miedo: el descargo de la abogada santiagueña tras la orden de detención en Brasil

"Estoy muerta de miedo": el descargo de la abogada santiagueña tras la orden de detención en Brasil

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Comentarios