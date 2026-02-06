Alerta en la Ruta 307: desprendimientos a la altura del km 26 demoran el paso a los Valles

El temporal de lluvia generó inconvenientes en distintos puntos de la provincia. Un derrumbe de media calzada registrado durante la mañana mantiene el tránsito restringido a media calzada en la Ruta Provincial 307, el principal acceso a Tafí del Valle. El incidente ocurrió la zona del kilómetro 26,5.
Las intensas lluvias en los Valles Calchaquíes volvieron a castigar la infraestructura vial. Durante la mañana, un desprendimiento de tierra y rocas afectó la Ruta 307.
El equipo de la Dirección Provincial de Vialidad trabaja en el lugar para rehabilitar la ruta completa. Las autoridades recomendaron circular con precaución, ya que solo puede hacerse en media calzada.
Además, cabe destacar que el temporal provocó anegamientos en puntos clave de la capital tucumana y obligó a interrumpir la circulación vehicular. En tanto que el Servicio Meteorológico Nacional renovó la advertencia amarilla.