Cinco hombres imputados por el abuso sexual a un camionero en Santa Fe

La denuncia fue radicada el 27 de enero ante la Fiscalía Nº4, en la cual se registró que la víctima trabajaba en la región por la temporada de cosecha cuando fue interceptada en un camino rural, a unos 200 metros de la ruta provincial 32. De acuerdo con su relato, los agresores lo obligaron a descender del camión tras amenazarlo con un arma blanca, según informó La Nación.