Cinco hombres imputados por el abuso sexual a un camionero en Santa Fe

Cinco hombres fueron detenidos tras ser acusados de haber abusado sexualmente de un camionero y de registrar el ataque con un teléfono celular en la localidad de Villa Ana, en el norte de Santa Fe. El caso es investigado por el Ministerio Público Fiscal.
La denuncia fue radicada el 27 de enero ante la Fiscalía Nº4, en la cual se registró que la víctima trabajaba en la región por la temporada de cosecha cuando fue interceptada en un camino rural, a unos 200 metros de la ruta provincial 32. De acuerdo con su relato, los agresores lo obligaron a descender del camión tras amenazarlo con un arma blanca, según informó La Nación.
El hombre aseguró que, bajo intimidaciones constantes con un cuchillo, fue sometido a un abuso sexual con acceso carnal que le provocó lesiones. También declaró que los atacantes lo amenazaron con cortarle los genitales si intentaba resistirse, mientras uno de ellos filmaba la escena con la cámara de su celular. Ese registro audiovisual ya fue incorporado como prueba en el expediente judicial.
En este contexto, la jueza penal Natalia Palud ordenó la detención de los sospechosos. De los cinco denunciados identificados como Diego M., Diego B., Jorge S., Enrique S. y Mariano B., cuatro fueron arrestados pocas horas después de la demanda y el quinto acusado fue aprehendido el 1 de febrero, quedando todos formalmente imputados.
La investigación estuvo inicialmente a cargo de la fiscal Elisabeth Aguirre, luego continuó con la intervención de Valentín Herenú para las imputaciones y actualmente quedó bajo la órbita del fiscal Norberto Ríos, quien deberá profundizar las medidas probatorias y definir los próximos pasos del proceso.