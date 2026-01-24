La Justicia investiga 10 denuncias por abuso sexual contra adolescentes que involucran al empresario Marcelo Porcel

Testimonios de las víctimas

Una nota del diario Clarín, comenta sobre los testimonios de los adolescentes y hay coincidencias significativas. Tres de ellos declararon esta semana y ratificaron patrones ya expuestos por otras víctimas. Entre los hechos relatados figuran contactos físicos indebidos que comenzaban como prácticas para aliviar dolores físicos y derivaban en manoseos en los genitales. Las víctimas tenían entre 13 y 14 años al momento de los episodios.