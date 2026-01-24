La Justicia investiga 10 denuncias por abuso sexual contra adolescentes que involucran al empresario Marcelo Porcel
Los testimonios de las víctimas presentan coincidencias significativas, describen contactos físicos indebidos, situaciones intimidantes y un clima de poder que habría favorecido el silencio durante años.
Lo que comenzó como un comentario en voz baja entre padres de dos cursos del Colegio Palermo Chico terminó derivando en una causa judicial de alto impacto. A lo largo de 2024, una decena de adolescentes decidió romper el silencio y relatar ante la Justicia presuntos episodios de abuso sexual que tienen como acusado al empresario Marcelo Porcel (58).
Las primeras denuncias se formalizaron a mediados del 2024 cuando seis adolescentes prestaron testimonio en Cámara Gesell y, con el correr de los meses, otros cuatro sumaron sus relatos, hasta completar diez presentaciones judiciales. La última se concretó el 19 de diciembre, lo que motivó la realización de pericias psicológicas para definir si el apuntado, Marcelo Porcel, es citado a indagatoria, según informó “Clarín”
El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Manuel Bruniard, con intervención del fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1. La querella está unificada bajo la representación del abogado Pablo Gianotti, mientras que la defensa del empresario es ejercida por Roberto Rallin.
Las instancias probatorias avanzaron luego de reiterados pedidos de las familias de las víctimas, quienes solicitaron que se habilite la feria judicial y se continúe con la instrucción de la causa. Ahora, la expectativa está puesta en que el fiscal reciba los informes psicológicos y evalúe la citación a indagatoria, paso previo a una eventual imputación formal por abuso sexual agravado.
Testimonios de las víctimas
Una nota del diario Clarín, comenta sobre los testimonios de los adolescentes y hay coincidencias significativas. Tres de ellos declararon esta semana y ratificaron patrones ya expuestos por otras víctimas. Entre los hechos relatados figuran contactos físicos indebidos que comenzaban como prácticas para aliviar dolores físicos y derivaban en manoseos en los genitales. Las víctimas tenían entre 13 y 14 años al momento de los episodios.
Uno de los jóvenes también describió situaciones ocurridas en un campo ubicado en Cañuelas, donde el empresario solía invitar a compañeros de sus hijos desde edades tempranas. Según las denuncias, esas reuniones incluían consumo de alcohol, entrega de dinero sin consentimiento de los padres y propuestas que generaban un clima intimidante.
En al menos dos declaraciones aparece reiterada una frase atribuida al acusado: “Me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuándo callarse”. También se incorporaron a la causa mensajes hallados en su teléfono celular, imágenes de los adolescentes y comunicaciones con tono demandante, además de relatos sobre invitaciones insistentes a encuentros privados en oficinas, viviendas particulares y propiedades familiares.
Las denuncias señalan, además, expresiones que reforzarían una dinámica de manipulación, promesas de beneficios económicos y participación en apuestas online financiadas por el propio empresario.
Su defensor afirmó que aguarda la decisión del juez, dado que hasta el momento su cliente no fue formalmente imputado ni indagado.
La causa continúa en etapa de instrucción y las familias de los adolescentes esperan que el proceso judicial avance con celeridad para esclarecer los hechos denunciados.