Secciones
Seguridad

Imputaron a una mujer por inventar un abuso sexual para pedir dinero y una cadena de oro

La mujer fue acusada por extorsionar y denunciar falsamente de abuso a un hombre tras un encuentro íntimo.

La sede del Ministerio Público Fiscal. La sede del Ministerio Público Fiscal.
Hace 1 Hs

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Tucumán, dirigida por Mariana Rivadeneira, formalizó la investigación contra una mujer de 29 años acusada de los delitos de extorsión y falsa denuncia. Según la fiscalía, la imputada utilizó una falsa acusación de abuso sexual como herramienta de presión para obtener beneficios económicos.

El caso se remonta a junio de 2024. Tras un encuentro íntimo pactado por redes sociales en el domicilio de la mujer, la acusada inició una campaña de hostigamiento. Según el auxiliar de fiscal Federico Lizarraga, entre el 17 y el 26 de junio, la joven envió mensajes extorsivos tanto a la víctima como a su familia, exigiendo sumas de dinero y una cadena de oro para no denunciarlo.

Ante la negativa del hombre, la mujer radicó una denuncia por abuso en la Oficina de Violencia Doméstica. Sin embargo, tras la investigación de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, el legajo fue archivado en julio por falta de sustento, lo que permitió que la justicia avanzara ahora contra la denunciante por el armado de la causa falsa. 

El juez interviniente hizo lugar al pedido de la Fiscalía e impuso una restricción de acercamiento de 200 metros a la víctima por un plazo de seis meses.

Temas TucumánMinisterio Público Fiscal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dramático rescate en el Río Salí: un hombre fue salvado tras arrojarse al cauce desde el puente Las Salinas

Dramático rescate en el Río Salí: un hombre fue salvado tras arrojarse al cauce desde el puente Las Salinas

Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
3

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
4

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
5

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención
6

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Más Noticias
La macabra maniobra que habría realizado Sosa para esconder el cuerpo de Érika Álvarez

La macabra maniobra que habría realizado Sosa para esconder el cuerpo de Érika Álvarez

Girvau calificó de “patoteros y delincuentes” a los agresores del joven atacado en Tafí del Valle

Girvau calificó de “patoteros y delincuentes” a los agresores del joven atacado en Tafí del Valle

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

¿Por qué surgen cuestionamientos en la investigación del crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué surgen cuestionamientos en la investigación del crimen de Érika Álvarez?

Cambió la trama del crimen de Érika Álvarez e investigan a otras personas

Cambió la trama del crimen de Érika Álvarez e investigan a otras personas

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Comentarios