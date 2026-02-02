Imputaron a una mujer por inventar un abuso sexual para pedir dinero y una cadena de oro

El caso se remonta a junio de 2024. Tras un encuentro íntimo pactado por redes sociales en el domicilio de la mujer, la acusada inició una campaña de hostigamiento. Según el auxiliar de fiscal Federico Lizarraga, entre el 17 y el 26 de junio, la joven envió mensajes extorsivos tanto a la víctima como a su familia, exigiendo sumas de dinero y una cadena de oro para no denunciarlo.