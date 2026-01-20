Axel Kicillof, contra Milei: “No hay ningún sector que se beneficie con este programa económico”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este martes duras críticas contra la administración de Javier Milei y aseguró que la política económica actual apunta a desmantelar el entramado productivo, comercial y turístico del principal distrito del país.
“El Gobierno nacional está llevando adelante una política deliberada de destrucción de todo el aparato comercial, turístico y productivo de la provincia de Buenos Aires. Un plan económico equivocado que además responsabiliza a los empresarios y productores cuando les va mal”, afirmó el mandatario bonaerense.
También sostuvo que las consecuencias del programa económico se sienten con fuerza entre quienes viven, invierten y generan trabajo en la provincia de Buenos Aires, y cuestionó el perfil del modelo aplicado a nivel nacional.
“No hay ningún sector que se beneficie con este programa económico. Los que viven acá, los que tienen empresas y proyectos, son los grandes perjudicados de este modelo anti industrial, extractivista, de dependencia externa, que nos deja sin laburo y sin producción”, remarcó.
En ese contexto, el gobernador llamó a plantear un cambio de rumbo y a impulsar políticas que respalden a los sectores productivos. Según explicó, ese fue el objetivo del encuentro que mantuvo en la ciudad bonaerense de Chascomús con empresarios y trabajadores vinculados al turismo.
“Tenemos que decir que esto no va más y pensar cómo revertirlo con políticas a favor de los sectores productivos y por eso vinimos a Chascomús a escuchar a los empresarios y trabajadores del turismo, a micrófono abierto, como hacemos cada verano en distintos puntos de la provincia”, señaló.
El Gobierno nacional estÃ¡ llevando adelante una polÃtica deliberada de destrucciÃ³n de todo el aparato comercial, turÃstico y productivo de la provincia de Buenos Aires. Un plan econÃ³mico equivocado que ademÃ¡s responsabiliza a los empresarios y productores cuando les va mal. pic.twitter.com/oY42HIRiYm— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 20, 2026
Por último, Kicillof garantizó el acompañamiento del gobierno provincial frente a la falta de apoyo nacional y ratificó su compromiso con los sectores afectados por la crisis. “No les vamos a soltar la mano. Aunque no podamos sustituir y reemplazar lo que Milei no hace, vamos a seguir acompañándolos con todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance”, concluyó.