Axel Kicillof, contra Milei: “No hay ningún sector que se beneficie con este programa económico”

Por último, Kicillof garantizó el acompañamiento del gobierno provincial frente a la falta de apoyo nacional y ratificó su compromiso con los sectores afectados por la crisis. “No les vamos a soltar la mano. Aunque no podamos sustituir y reemplazar lo que Milei no hace, vamos a seguir acompañándolos con todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance”, concluyó.