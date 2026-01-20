Secciones
Axel Kicillof, contra Milei: “No hay ningún sector que se beneficie con este programa económico”

El gobernador cuestionó las políticas de Nación y aseguró que apuntan a desmantelar el entramado productivo, comercial y turístico bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este martes duras críticas contra la administración de Javier Milei y aseguró que la política económica actual apunta a desmantelar el entramado productivo, comercial y turístico del principal distrito del país. 

“El Gobierno nacional está llevando adelante una política deliberada de destrucción de todo el aparato comercial, turístico y productivo de la provincia de Buenos Aires. Un plan económico equivocado que además responsabiliza a los empresarios y productores cuando les va mal”, afirmó el mandatario bonaerense.

También sostuvo que las consecuencias del programa económico se sienten con fuerza entre quienes viven, invierten y generan trabajo en la provincia de Buenos Aires, y cuestionó el perfil del modelo aplicado a nivel nacional.

“No hay ningún sector que se beneficie con este programa económico. Los que viven acá, los que tienen empresas y proyectos, son los grandes perjudicados de este modelo anti industrial, extractivista, de dependencia externa, que nos deja sin laburo y sin producción”, remarcó.

En ese contexto, el gobernador llamó a plantear un cambio de rumbo y a impulsar políticas que respalden a los sectores productivos. Según explicó, ese fue el objetivo del encuentro que mantuvo en la ciudad bonaerense de Chascomús con empresarios y trabajadores vinculados al turismo.

“Tenemos que decir que esto no va más y pensar cómo revertirlo con políticas a favor de los sectores productivos y por eso vinimos a Chascomús a escuchar a los empresarios y trabajadores del turismo, a micrófono abierto, como hacemos cada verano en distintos puntos de la provincia”, señaló.

Por último, Kicillof garantizó el acompañamiento del gobierno provincial frente a la falta de apoyo nacional y ratificó su compromiso con los sectores afectados por la crisis. “No les vamos a soltar la mano. Aunque no podamos sustituir y reemplazar lo que Milei no hace, vamos a seguir acompañándolos con todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance”, concluyó.

