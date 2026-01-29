Interna del PJ: un intendente cercano a Kicillof tildó a Cristina Kirchner de “delincuente condenada”

Se trata del jefe comunal de General Villegas, Gilberto Alegre, histórico dirigente del Partido Justicialista (PJ) que recientemente se incorporó al Movimiento Derecho al Futuro. “El kirchnerismo no es peronismo. Es socialismo del siglo XXI. Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes”, afirmó Alegre en una entrevista con Radio Actualidad, de Villegas.