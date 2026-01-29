Secciones
Política

Interna del PJ: un intendente cercano a Kicillof tildó a Cristina Kirchner de “delincuente condenada”

Se trata de Gilberto Alegre, quien aseguró que el kirchnerismo no es peronismo.

Cristina Kirchner. Cristina Kirchner.
Hace 1 Hs

La interna del peronismo se encuentra al rojo vivo y sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Un intendente bonaerense, alineado al espacio que lidera Axel Kicillof, lanzó una explosiva crítica contra la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner

Se trata del jefe comunal de General Villegas, Gilberto Alegre, histórico dirigente del Partido Justicialista (PJ) que recientemente se incorporó al Movimiento Derecho al Futuro. “El kirchnerismo no es peronismo. Es socialismo del siglo XXI. Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes”, afirmó Alegre en una entrevista con Radio Actualidad, de Villegas.

Los dichos del intendente de General Villegas contrastan con la postura de otros referentes del peronismo bonaerense. En ese sentido, el jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro, también de la cuarta sección electoral, se expresó en duros términos al referirse a las divisiones internas dentro del PJ.

Interna en el PJ Bonaerense 

“La interna peronista para mí está en segundo plano. En primer plano es tratar todos los días que este gobierno de corruptos se vaya y Cristina libre”, había señalado Zurro, quien además habló de “cagones y traidores” dentro del partido.

Las declaraciones cruzadas exponen la profundidad de la disputa interna en el peronismo y evidencian las diferencias estratégicas y políticas que atraviesan al espacio, incluso en un escenario todavía lejano al calendario electoral.

Temas Cristina Fernández de KirchnerAxel KicillofPartido JusticialistaProvincia de Buenos Aires
