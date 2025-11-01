Interna del PJ: Alberto Fernández defendió a Axel Kicillof y arremetió contra Cristina Kirchner

La interna del Partido Justicialista (PJ) se agudizó tras la contundente derrota en las elecciones legislativas nacionales y se profundizó aún más con la carta de Cristina Fernández de Kirchner responsabilizando a Axel Kicillof por el traspié en la provincia de Buenos Aires. En este contexto, Alberto Fernández reapareció y salió a respaldar al gobernador bonaerense.
“Nunca reconocí a Cristina como jefa política, el único jefe político que tuve fue Néstor. Nunca fui desleal, la lealtad también está en decirle que está equivocada. Aún cuando estuve alejado, siempre luché por su inocencia”, afirmó al ex mandatario sobre su relación con la ex vicepresidenta.
Además no ocultó sus diferencias con Cristina y, aunque evitó profundizar en el vínculo durante su gestión, dejó abierta una promesa para el futuro: “Algún día voy a contar cómo fueron las cosas exactamente”.
Defensa a Kicillof y críticas al peronismo
En declaraciones a AM 750, Fernández rechazó los cuestionamientos de la ex presidenta a Kicillof: “Pretender decir que la culpa es de Kicillof es complicado. El gobernador garantizó el triunfo en Buenos Aires. Cargarle la culpa a Axel me parece una enormidad; estamos lastimando a un proyecto de presidente”, enfatizó.
También realizó un diagnóstico crítico sobre la situación actual del peronismo. “No logra conectar con la sociedad” y está “debilitado”, señaló, al tiempo que reclamó “que aparezca una generación que construya un discurso y un proyecto con autonomía de lo que hemos vivido en los últimos 20 años”.
En esa línea, reivindicó su pertenencia al kirchnerismo pero marcó un límite temporal: “Yo soy peronista kirchnerista y fui parte de los que creamos con Néstor el kirchnerismo, pero hay que admitir que hay un tiempo que se ha agotado”.
Fernández destacó que Axel Kicillof “es parte de esa generación que hay que tener presente e impulsar a que se anime a tomar las riendas”, señaló.
Respecto de la derrota electoral del 26 de octubre, el ex mandatario consideró que “se da como consecuencia de una serie de realidades que hay que analizar con mucho cuidado” para evitar volver a cometer errores. “Nos venimos equivocando hace mucho tiempo”, advirtió.
También pidió valorar el rol de los jefes comunales. “Los intendentes son grandes funcionarios cuando se los convoca. Hay que dejar de maltratarlos, no son soldaditos sino dirigentes políticos”, remarcó, insistiendo en que no se deben “buscar culpables” por la derrota.
En relación con la carta de Cristina Kirchner, Fernández cuestionó uno de los argumentos de la ex mandataria: “Yo no creo, como se ha dicho, que hubo un voto miedo porque si ganaba el peronismo Trump no nos prestaba plata. Ese argumento es una simplificación formidable”, afirmó.
“Miedo tienen los argentinos a quedarse sin el Garrahan, miedo tienen los jubilados a perder sus magras jubilaciones o los estudiantes a perder la educación pública, o los empresarios pymes a perder sus empresas, o los comerciantes a que sus comercios cierren. Esa teoría no la comparto para nada”, completó.
Asimismo, apuntó contra la forma en que el PJ define sus listas: “Hay que terminar con la lógica de la lapicera que arma listas. Me extraña mucho que el peronismo, que es un partido que nació en las calles, le tenga tanto miedo a escuchar a la gente”.