Laila Roth rompió el silencio y contó el verdadero motivo de su salida de "Otro día perdido"

"Otro día perdido" se consolidó como un programa de tres caras, aunque Mario Pergolini haya sido la principal. Sin embargo, los roles de Laila Roth y Agustín Aristarán como coconductores y panelistas se volvieron parte destacada del ciclo de eltrece. Así, un anuncio inesperado dejó desconcertados a la mayor parte de los seguidores, quienes se dieron con que la humorista no seguirá más en el envío.
Luego de que las especulaciones explotaran en las redes sociales, se confirmó que Evelyn Botto reemplazará a Laila Roth en su función de alivio cómico de la propuesta. En ese limbo de conjeturas, la propia comediante salió a aclarar cuáles eran los verdaderos motivos de su salida y no se enredó en mayores discusiones: "No pasó nada", afirmó de entrada.
Laila Roth habló sobre su salida
Tras mencionar algunos de los mensajes que le habían llegado teorizando sobre internas en el programa, la humorista explicó las razones de su renuncia, mencionando que todo se debe a la apuesta sobre su proyecto personal, que en 2025 había sido más liviana. "Se dio que el año pasado mi gira de stand up estaba más tranquila, pero este año yo quería retomar mi ritmo de trabajo e ir con mi show a Estados Unidos, México y Europa", explicó.
Roth también aclaró que no existieron problemas personales ni profesionales con el equipo del ciclo. En ese sentido, destacó la relación con Pergolini y con sus compañeros al aire, así como con la empresa encargada del formato; incluso hizo énfasis en la remuneración económica. “La productora se portó espectacular conmigo, me pagaba bien, no sé qué más puedo decir", cerró, dejando en claro que su partida fue por causas laborales y personales.
El nuevo equipo de Eltrece
La comediante se tomó con ligereza sus declaraciones e incluso bromeó con motivos ficticios como su incorporación a una próxima película. Sin embargo, resumió que los fundamentos se limitan a su tour internacional y que Evelyn Botto ocupará su lugar en la mesa.
Mientras tanto, eltrece confirmó que Otro Día Perdido regresará a la pantalla el próximo 30 de marzo, a las 22:30. Mario Pergolini encabezará la segunda temporada junto a Rada y Evelyn Botto, en una nueva etapa de la producción dentro de la grilla 2026.