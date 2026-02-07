Laila Roth rompió el silencio y contó el verdadero motivo de su salida de "Otro día perdido"

Laila Roth habló sobre su salida

Tras mencionar algunos de los mensajes que le habían llegado teorizando sobre internas en el programa, la humorista explicó las razones de su renuncia, mencionando que todo se debe a la apuesta sobre su proyecto personal, que en 2025 había sido más liviana. "Se dio que el año pasado mi gira de stand up estaba más tranquila, pero este año yo quería retomar mi ritmo de trabajo e ir con mi show a Estados Unidos, México y Europa", explicó.