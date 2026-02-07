Milei y un caso de diván: “¿somos diferentes o no estaba tan mal lo que hacían los kukas?”

Siguen los símiles y otra vez, hay que mirar la figura de Moreno, en esta oportunidad en su carácter de exsecretario de Industria y hombre fuerte del INDEC, organismo al que le puso candado y se adueñó del dibujo de los índices hasta 2013. En esta oportunidad, fue Marco Lavagna quien no quiso sumarse a una nueva manipulación y dejó en claro que había esperado demasiado para poner en marcha la nueva estructura de medición, postergada desde hace más de una década. Cuentan que Luis Caputo le dijo que la orden de postergarla partió de la Presidencia porque sería imposible que, con los cambios, la inflación pueda bajar de 2% mensual para llegar a “0 coma” a mitad de año, tal como prometió Milei.