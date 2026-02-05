Guerra a las "operaciones": el Gobierno creó una oficina para desmentir a periodistas y medios

El Gobierno nacional formalizó hoy la creación de la Oficina de Respuesta Oficial (ORO), una nueva dependencia cuya misión declarada es "desmentir activamente" las informaciones de los medios de comunicación y las versiones de la oposición.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la administración libertaria justificó la medida como una herramienta para combatir la desinformación, aunque no precisó quién estará a cargo ni cómo será su funcionamiento operativo.
"Solo 'informar' no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta", reza el texto oficial, que define a la oficina como un espacio para señalar "operaciones de los medios y la casta política".
El Gobierno argumentó que, tras el corte de la pauta oficial, "la mentira se volvió más ruidosa" y defendió la iniciativa como una forma de sumar una "voz oficial" sin recurrir a la censura.
El presidente Javier Milei respaldó la creación del organismo en sus redes sociales, al afirmar que servirá para "desenmascarar mentiras". El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a los elogios calificándola como una "excelente iniciativa". Sin embargo, la medida se implementa en un clima de creciente hostilidad hacia la prensa, marcado por los recurrentes ataques del mandatario a periodistas.