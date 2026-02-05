Secciones
Política

Guerra a las "operaciones": el Gobierno creó una oficina para desmentir a periodistas y medios

Bajo el nombre de "Oficina de Respuesta Oficial", la nueva estructura busca "exponer falsedades" de la prensa y la política.

Javier Milei, presidente de la Nación. Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional formalizó hoy la creación de la Oficina de Respuesta Oficial (ORO), una nueva dependencia cuya misión declarada es "desmentir activamente" las informaciones de los medios de comunicación y las versiones de la oposición. 

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la administración libertaria justificó la medida como una herramienta para combatir la desinformación, aunque no precisó quién estará a cargo ni cómo será su funcionamiento operativo.

"Solo 'informar' no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta", reza el texto oficial, que define a la oficina como un espacio para señalar "operaciones de los medios y la casta política".

El Gobierno argumentó que, tras el corte de la pauta oficial, "la mentira se volvió más ruidosa" y defendió la iniciativa como una forma de sumar una "voz oficial" sin recurrir a la censura.

El presidente Javier Milei respaldó la creación del organismo en sus redes sociales, al afirmar que servirá para "desenmascarar mentiras". El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a los elogios calificándola como una "excelente iniciativa". Sin embargo, la medida se implementa en un clima de creciente hostilidad hacia la prensa, marcado por los recurrentes ataques del mandatario a periodistas.

Temas Buenos AiresJavier MileiManuel AdorniGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei reglamentó la Emergencia en Discapacidad y reformó el sistema de pensiones

Milei reglamentó la Emergencia en Discapacidad y reformó el sistema de pensiones

Fuerte cruce entre Alberto Fernández y Manuel Adorni tras la pelea del Gobierno con Techint

Fuerte cruce entre Alberto Fernández y Manuel Adorni tras la pelea del Gobierno con Techint

Javier Milei explicó por qué Argentina no necesita volver a los mercados internacionales de deuda

Javier Milei explicó por qué Argentina no necesita volver a los mercados internacionales de deuda

Lo más popular
El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
1

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
2

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
3

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente
4

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: "Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente"

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
5

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: Queremos terminar con el clientelismo
6

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

Más Noticias
Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: "Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente"

Simón Padrós defendió a Campero y cuestionó a La Libertad Avanza: “No hay nadie más mileísta que él”

Simón Padrós defendió a Campero y cuestionó a La Libertad Avanza: “No hay nadie más mileísta que él”

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: Queremos terminar con el clientelismo

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Reforma laboral: la presión del Gobierno de Javier Milei funcionó y la media sanción está al caer

Reforma laboral: la presión del Gobierno de Javier Milei funcionó y la media sanción está al caer

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Comentarios