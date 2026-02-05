Guerra a las "operaciones": el Gobierno creó una oficina para desmentir a periodistas y medios

El presidente Javier Milei respaldó la creación del organismo en sus redes sociales, al afirmar que servirá para "desenmascarar mentiras". El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a los elogios calificándola como una "excelente iniciativa". Sin embargo, la medida se implementa en un clima de creciente hostilidad hacia la prensa, marcado por los recurrentes ataques del mandatario a periodistas.