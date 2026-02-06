Recuerdos fotográficos: 1957. Colocan el primer riel del funicular de la Ciudad Universitaria

El trazado del tramo ferroviario había comenzado en 1951, durante el rectorado de Horacio Descole, que se quedó sin plata al año siguiente. Entonces la Ciudad Universitaria iba a llamarse “Eva Perón”. En 1957, con otro gobierno y con la idea de llamarla “Juan B. Terán”, se reanudó el tendido ferroviario. En el acto de ese domingo estaban el arzobispo, Juan Carlos Aramburu (foto inferior izquierda), el interventor de la UNT, Gerardo Peña Guzmán; el vicerrector, Eugenio Flavio Virla (quien le dio el martillazo al bulón del riel -foto derecha-) y autoridades militares, judiciales y civiles, así como Humberto Bini, propietario de la empresa constructora que iba a montar el funicular. El arquitecto Rómulo Lassaleta, de Construcciones Universitarias, dijo que “el funicular pondrá las bellezas naturales de la montaña al alcance de toda la población de la provincia” y añadió que las obras complementarias -estaciones, compra de coches e iluminación- ya habían sido autorizadas por la Nación. Hubo bendición del obispo, almuerzo criollo y brindis.