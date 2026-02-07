Secciones
Reforma laboral: evalúan extender las sesiones extraordinarias para sancionarla antes de marzo

El oficialismo enfrenta dificultades para emitir dictamen antes del 18 de febrero debido a los feriados de carnaval, que mantendrán cerrado el Congreso el lunes 16 y martes 17.

REFORMA LABORAL. El oficialismo busca la aprobación del proyecto antes del 1 de marzo.
Con el objetivo de lograr la aprobación del proyecto de reforma laboral antes del 1 de marzo, fecha en la que se realiza la tradicional Apertura de Sesiones Ordinarias, la administración del presidente Javier Milei estaría evaluando extender por un día el período de sesiones extraordinarias en el Congreso. 

Dos integrantes de la mesa política confirmaron que se evalúa postergar un día la finalización de las extraordinarias, de modo que concluyan el 28 de febrero y no el 27 como estaba previsto. “Es muy probable que se pueda dar. Depende de lo que pase en el Senado”, admitió un altísimo integrante del círculo presidencial, consignó el portal Infobae

En la misma línea, otra fuente señaló: “Lo propusimos y estamos esperando respuesta. Hacemos números para ver si llegamos. Es un escenario probable”.

El oficialismo enfrenta dificultades para emitir dictamen antes del 18 de febrero debido a los feriados de carnaval, que mantendrán cerrado el Congreso el lunes 16 y martes 17. Esto complica la logística de los legisladores, muchos de los cuales planean viajar a sus provincias durante el fin de semana largo.

Desde el bloque de La Libertad Avanza en Diputados reconocieron que sería ideal firmar dictamen el viernes 13, aunque lo consideran prácticamente imposible, ya que existe un plazo obligatorio de 48 horas para remitir la media sanción de una cámara a la otra.

“Los senadores terminan de sesionar el miércoles y se van a ir a casa. Los diputados lo van a hacer el jueves y van a tener más prisa para irse”, reflexionó un coordinador del bloque libertario. Según explicó, estas dificultades fueron advertidas días después de que el presidente Javier Milei firmara el decreto que fijó las extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero.

Además, el reglamento de la Cámara establece que no pueden emitirse dictámenes diez días o menos antes de la finalización del período de sesiones, lo que suma presión al calendario legislativo. “Estuvimos muy verdes”, reconocían con tono distendido en un importante despacho oficial.

Extraordinarias en el Congreso

El Gobierno aún tiene margen para definir la estrategia. De hecho, podría resolver la prórroga la próxima semana mediante un nuevo decreto que reformule formalmente el período de extraordinarias.

La idea de extender sesiones no es nueva. En diciembre pasado, durante el debate del Presupuesto 2026, algunos sectores del oficialismo plantearon prolongar las extraordinarias para acelerar la reforma laboral. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó, en parte porque resultaba difícil convencer a legisladores -e incluso a miembros del Ejecutivo- de resignar sus vacaciones.

El escenario actual, aseguran en la Casa Rosada, es distinto: se trataría solo de un día adicional para cerrar la discusión sobre la reforma laboral, un proyecto que lleva casi un año de debates técnicos y que ahora atraviesa su etapa final, con la intención de que el texto aprobado en el Senado sea ratificado sin cambios en Diputados.

Comentarios