Reforma laboral: evalúan extender las sesiones extraordinarias para sancionarla antes de marzo

Dos integrantes de la mesa política confirmaron que se evalúa postergar un día la finalización de las extraordinarias, de modo que concluyan el 28 de febrero y no el 27 como estaba previsto. “Es muy probable que se pueda dar. Depende de lo que pase en el Senado”, admitió un altísimo integrante del círculo presidencial, consignó el portal Infobae.