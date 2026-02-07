Secciones
SociedadGastronomía

Por qué se conmemora el día internacional de la pizza cada 9 de febrero
Por qué se conmemora el día internacional de la pizza cada 9 de febrero
Hace 3 Hs

La pizza es una de las comidas más amadas en todo el mundo. Tanto es así que cada 9 de febrero se celebra el Día Internacional de la Pizza en honor al popular plato italiano. Más allá de los gustos, la receta se consolidó como un fenómeno cultural que atraviesa generaciones, países y estilos de vida. 

El origen de esta celebración es tan curioso como contemporáneo. Fue el debate sobre si la pizza debía llevar o no ananá lo que dio pie al nacimiento de esta efeméride. En 2017, el entonces presidente de Islandia, Guðni Thorlacius Jóhannesson, lanzó en Twitter una pregunta que se volvió viral y desató una conversación global. El revuelo fue tal que la Unesco terminó declarando a la pizza Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y se estableció al 9 de febrero como su día.

Argentina en el ranking

En la Argentina, la pizza ocupa un lugar especial en la mesa y en el corazón de los consumidores. Aunque a nivel global el país no lidera el ranking de consumo, su presencia en la vida cotidiana es indiscutible. Un informe internacional elaborado con datos de World Population Review, Scribd e Insider Monkey ubicó a la Argentina en el puesto 23 del ranking mundial de consumo per cápita, con un promedio de 4,2 kilos por persona al año. 

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

El relevamiento, que analizó el consumo en 38 países, fue encabezado por Noruega, con 11,4 kilos anuales por habitante, seguida por Estados Unidos y Canadá. Si bien el dato deja a la Argentina en la mitad de la tabla confirma algo que no necesita estadísticas para comprobarse: la pizza es protagonista en reuniones familiares, encuentros con amigos, celebraciones y salidas, y forma parte del ADN gastronómico local.

Temas Estados Unidos de AméricaNoruegaCanadáArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
1

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes
2

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
3

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock
4

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz
5

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood
6

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Más Noticias
Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios