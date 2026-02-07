Por qué se conmemora el día internacional de la pizza cada 9 de febrero

El origen de esta celebración es tan curioso como contemporáneo. Fue el debate sobre si la pizza debía llevar o no ananá lo que dio pie al nacimiento de esta efeméride. En 2017, el entonces presidente de Islandia, Guðni Thorlacius Jóhannesson, lanzó en Twitter una pregunta que se volvió viral y desató una conversación global. El revuelo fue tal que la Unesco terminó declarando a la pizza Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y se estableció al 9 de febrero como su día.