Recuerdos fotográficos: Años 50. El proyecto del funicular a San Javier
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
En los años 50, cuando comenzó el proyecto de funicular para la Ciudad Universitaria durante el rectorado de Horacio Descole, se dio a conocer esta imagen que, como los renders de hoy, mostraba cómo iba a quedar el tramo que iba a unir Horco Molle con la cumbre. Esa imagen se repitió en numerosas ocasiones, cuando había iniciativas para reflotar el funicular, cuyo financiamiento se había caído hacia 1953.
El primer esfuerzo fue en 1957, cuando el vicerrector Eugenio Flavio Virla puso el perno en el primer riel, como se publicó ayer en esta sección.
En agosto de 1973 el interventor de la UNT, Pedro Amadeo Heredia, y Descole, que era director del Instituto Lillo, anunciaban que iba a funcionar en diciembre de 1974. El 31 de diciembre de 1994 se publicó una nota que hablaba de un proyecto sin nombre para invertir 13 millones de dólares de un empresario de transporte.
El 9 de mayo de 1996 el rector César Catalán anunció que se iba a hacer la Ciudad Universitaria, con un tren eléctrico, cuando comenzaran a llegar las utilidades de Bajo La Alumbrera.
En octubre de 2006, en el rectorado de Juan Alberto Cerisola, se informó que se intentaba reflotar el funicular entre la UNT y Turismo de la provincia.
Ninguna iniciativa cristalizó.
En la nota de 1994, se había consultado al arquitecto Alberto Sacriste, entonces maestro casi nonagenario, que había sino uno de los profesionales del proyecto Ciudad Universitaria. “Ese gran sueño se lo desarrolló a contrapelo de la historia- describió-. Nunca estuvimos en verdaderas condiciones de llevarlo adelante, y la realidad lamentablemente terminó por imponerse”.