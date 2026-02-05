Recuerdos fotográficos: 1921. Proyecto de funicular a Villa Nougués

Villa Nougués ha sido objeto de admiración por la élite política e intelectual desde el mismo momento en que Luis F. Nougués la fundara, en 1904. Allí tuvieron casas Alberto Rougés y Juan B. Terán, y no había visitante ilustre a la provincia que no fuera llevado a disfrutar de la maravilla del pueblito erigido con similtudes a los de los Pirineos. La periodista Ada M. Elflein escribió en la revista porteña Plus Ultra en agosto de 1919 que Villa Nougués es un “nido de montaña”, uno de esos lugares donde “la montaña y la selva se apoderan de los sentidos”. La foto, de comienzo de los años 20, muestra cómo era entonces.