Argentina pidió a EEUU la extradición de Maduro para indagarlo por crímenes de lesa humanidad

Según consta en el expediente, la causa se originó en denuncias por desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones, hechos que -según sostienen los querellantes- habrían sido ordenados y ejecutados de manera sistemática por el régimen que encabezó Maduro. Los denunciantes invocaron el principio de jurisdicción universal, contemplado en el artículo 118 de la Constitución Nacional, para que el exmandatario sea juzgado en la Argentina.