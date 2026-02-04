Argentina pidió a EEUU la extradición de Maduro para indagarlo por crímenes de lesa humanidad

La Justicia argentina solicitó este miércoles a Estados Unidos la extradición del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de indagarlo en el marco de una causa en la que se lo investiga por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El pedido fue formulado a través de un exhorto internacional enviado a Washington por el juez federal Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2.
En el escrito, el magistrado dispuso “librar un exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros”. Además, ordenó la “urgente traducción” del pedido y de toda la documentación vinculada al expediente, tarea que fue encomendada a la traductora pública interviniente en la causa.
Maduro se encuentra detenido en los Estados Unidos, donde está acusado por delitos de narcotráfico, posesión de armas de guerra, conspiración para el tráfico internacional de drogas y para el uso de artefactos destructivos.
La causa que tramita en Argentina
El expediente judicial en el país se inició a partir de denuncias presentadas por refugiados venezolanos, quienes afirmaron haber sido víctimas de torturas y vejaciones. Las presentaciones fueron impulsadas por el abogado Tomás Farini Duggan, en representación de los denunciantes.
Luego de conocerse que el ex mandatario había sido capturado por fuerzas estadounidenses, los querellantes solicitaron que se hiciera efectiva la orden de detención internacional dictada por un tribunal federal argentino, en una causa que investiga desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones ocurridas en Venezuela.
En ese contexto, la representación legal de víctimas venezolanas y de organizaciones dedicadas a la defensa de la democracia en la región reclamó a la Justicia argentina que requiriera de manera urgente la extradición de Nicolás Maduro Moros, tras difundirse información sobre su presunta captura en Caracas por fuerzas militares de los Estados Unidos.
El pedido fue presentado por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en nombre del Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader), Fadd y de las víctimas constituidas como querellantes en la causa que se tramita ante los tribunales federales argentinos, donde Maduro está imputado por graves delitos de lesa humanidad.
Según consta en el expediente, la causa se originó en denuncias por desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones, hechos que -según sostienen los querellantes- habrían sido ordenados y ejecutados de manera sistemática por el régimen que encabezó Maduro. Los denunciantes invocaron el principio de jurisdicción universal, contemplado en el artículo 118 de la Constitución Nacional, para que el exmandatario sea juzgado en la Argentina.