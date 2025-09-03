Conocé cuáles son los colores de la suerte de septiembre 2025 para cada signo, según Mhoni Vidente

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente reveló cuáles son los colores de la suerte para cada signo del zodíaco en septiembre 2025. Según explicó, este mes se presenta como un período de “inicio y fin”, ideal para cerrar ciclos y abrir nuevos caminos de prosperidad, siempre con la ayuda de la energía cromática adecuada.
Estos tonos no solo deben usarse en la vestimenta, sino también en accesorios, decoración y rituales de manifestación para potenciar su efecto.
Colores de la suerte para septiembre 2025 signo por signo
Aries: Rojo y blanco. Fuerza, liderazgo y protección.
Tauro: Azul intenso. Estabilidad y confianza.
Géminis: Verde y blanco. Armonía y frescura mental.
Cáncer: Blanco y negro. Equilibrio emocional.
Leo: Naranja y blanco. Vitalidad y brillo personal.
Virgo: Azul y rojo. Fortaleza y disciplina.
Libra: Rosa y azul claro. Paz y amor.
Escorpio: Negro y morado. Transformación y poder interior.
Sagitario: Rojo y naranja. Expansión y energía.
Capricornio: Blanco y azul. Serenidad y firmeza.
Acuario: Blanco y naranja. Creatividad y apertura.
Piscis: Blanco y verde. Renovación y sanación.
¿Cómo usar los colores de la suerte?
Mhoni Vidente recomienda integrar estos colores en la vida diaria:
Ropa y accesorios: prendas, pulseras, collares.
Decoración del hogar o lugar de trabajo: velas, flores, objetos simbólicos.
Rituales de manifestación: encender velas, escribir intenciones o meditar rodeados de estos tonos.
Mhoni Vidente y la energía de septiembre
La astróloga asegura que septiembre será un mes clave para atraer prosperidad y protección espiritual. “Cada color activa una vibración diferente que ayuda a abrir caminos y superar obstáculos”, explicó.
De esta manera, elegir el tono correcto según el signo zodiacal se convierte en una herramienta práctica para alinear la energía personal con las oportunidades que traerá el universo en este mes.