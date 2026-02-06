Los impactantes salarios de la Fórmula 1: cuánto cobra Franco Colapinto y quién lidera el ranking

En el fondo del ranking aparecen Franco Colapinto y Arvid Lindblad, con contratos estimados entre 500.000 y U$S 1 millón por temporada. Para el piloto argentino será su primera campaña completa desde el inicio en la Fórmula 1, luego de su paso por Williams y de haber reemplazado a Jack Doohan en Alpine durante 2025. Lindblad, en tanto, tendrá su estreno absoluto. Aun así, se trata de cifras que superan con amplitud los ingresos promedio de jóvenes profesionales en otras disciplinas.