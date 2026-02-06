Tarucas pone primera: todo lo que tenés que saber sobre los amistosos de esta tarde frente a Dogos XV

El Tucumán Lawn Tennis vivirá esta tarde una pequeña muestra de lo que se vendrá durante los próximos meses, cuandeo Tarucas viva su última gran prueba antes del debut oficial en el Súper Rugby Américas 2026. El rival será nada menos que Dogos XV, en una jornada que promete ser una verdadera fiesta para la familia. La actividad en el Parque 9 de Julio comenzará temprano, ya que se programaron dos encuentros sucesivos para que ambos planteles puedan rotar a todos sus jugadores. El primer turno está pactado para las 18:30, mientras que el segundo partido se jugará a las 20:30. En ambos casos, se disputarán dos tiempos de 30 minutos cada uno, permitiendo un ritmo de juego intenso acorde a la etapa de preparación en la que se encuentran los equipos.
Entradas y puntos de venta
Los hinchas podrán adquirir sus tickets de manera digital a través de la plataforma tarucas.entradanet.com, donde también se ofrecen los abonos para la temporada completa. De forma presencial, los boletos están disponibles en el Hotel Catalinas y también se habilitarán las boleterías del club al momento del inicio del evento. Las entradas para adultos tienen un valor de $10.000, mientras que los menores de edad abonan $5.000.
Cómo seguir el partido y actividades extra
Para aquellos que no puedan acercarse a La Caldera, la organización confirmó que la jornada será transmitida íntegramente de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de Tarucas. Además del espectáculo deportivo, el club contará con un Fan Fest que incluye un patio de comidas, juegos para niños, y espacios de esparcimiento para que el público pueda disfrutar de la previa y los entretiempos en un ambiente festivo.
El equipo y el camino al debut
En lo deportivo, el centro de atención estará puesto en la conducción del equipo liderada por el experimentado Matías Orlando como capitán. Estará acompañado por los vicecapitanes Agustín Sarelli y Tomás Vanni, otras de las figuras clave del equipo tucumano. Desde el cuerpo técnico liderado por Álvaro Galindo remarcaron que buscarán sostener el ritmo y la intensidad frente a un rival directo, en el ensayo final antes del debut oficial en el certamen, que tendrá lugar el 20 de febrero, como locales frente a Selknam, de Chile.