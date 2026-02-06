Tarucas pone primera: todo lo que tenés que saber sobre los amistosos de esta tarde frente a Dogos XV

El Tucumán Lawn Tennis vivirá esta tarde una pequeña muestra de lo que se vendrá durante los próximos meses, cuandeo Tarucas viva su última gran prueba antes del debut oficial en el Súper Rugby Américas 2026. El rival será nada menos que Dogos XV, en una jornada que promete ser una verdadera fiesta para la familia. La actividad en el Parque 9 de Julio comenzará temprano, ya que se programaron dos encuentros sucesivos para que ambos planteles puedan rotar a todos sus jugadores. El primer turno está pactado para las 18:30, mientras que el segundo partido se jugará a las 20:30. En ambos casos, se disputarán dos tiempos de 30 minutos cada uno, permitiendo un ritmo de juego intenso acorde a la etapa de preparación en la que se encuentran los equipos.