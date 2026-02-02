Polémica en EEUU: Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy

Según Trump, durante la transmisión Noah habría afirmado que “Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein”, una frase que el presidente consideró “incorrecta” y “falsa”. En su descargo, sostuvo: “No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca he sido acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas”.