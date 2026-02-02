Polémica en EEUU: Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que iniciará acciones legales contra Trevor Noah, conductor de la última edición de los Premios Grammy, a raíz de un comentario realizado durante la ceremonia en el que lo vinculó con el caso del financista Jeffrey Epstein.
El mandatario hizo pública su decisión a través de un extenso mensaje difundido en su cuenta de Truth Social, donde negó de manera categórica cualquier relación con la isla asociada a Epstein y calificó como falsas las afirmaciones atribuidas al presentador.
Según Trump, durante la transmisión Noah habría afirmado que “Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein”, una frase que el presidente consideró “incorrecta” y “falsa”. En su descargo, sostuvo: “No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca he sido acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas”.
Trump no ocultó su enojo tras los Grammy
En el mismo mensaje, el jefe de Estado apuntó directamente contra el conductor, a quien describió como “un perdedor total” y comparó de manera negativa con otros presentadores de ceremonias. “Noah será mejor que aclare sus hechos, y que los aclare rápido”, advirtió, antes de anticipar el inicio de acciones judiciales. “Parece que enviaré a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto MC, y lo demandaré por mucho dinero”, afirmó.
Trump también extendió sus críticas a la ceremonia y a la cadena que transmitió el evento. “¡Los Premios Grammy son lo peor, prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no ensucie sus ondas”, escribió, y concluyó con una advertencia directa al conductor: “Prepárate, Noah, me voy a divertir contigo”.