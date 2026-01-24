Secciones
EspectáculosFamosos

Bad Bunny en el Super Bowl: polémica por su vestuario y la reacción de sectores conservadores

Algunas agrupaciones en Estados Unidos llamaron a hacer un boicot al show de Bad Bunny en el evento deportivo.

La presentación de Bad Bunny despertó las reacciones más impacientes de los sectores conservadores en Estados Unidos. La presentación de Bad Bunny despertó las reacciones más impacientes de los sectores conservadores en Estados Unidos.
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

La fecha del Super Bowl LX 2026 ya está definida, al igual que los artistas que se presentarán para entretener al público. La organización anunció que una banda californiana abrirá los espectáculos y que un latino será la figura central del mediotiempo: Bad Bunny. Ante la confirmación del show principal, los sectores estadounidenses más conservadores reaccionaron con un categórico rechazo.

Presencias esperadas: de Bad Bunny a Ricardo Arjona, y con muchos nombres más

Presencias esperadas: de Bad Bunny a Ricardo Arjona, y con muchos nombres más

Para dar más motivos para cuestionar a los sectores tradicionalistas, la producción del artista puertorriqueño dejó escapar un detalle. Es que, al parecer, Bad Bunny quiere vestirse tal como hizo en ocasiones anteriores y utilizar una falda. Pero no fue esa la única explicación que los seguidores del artista dieron al rechazo por parte de algunos estadounidenses.

Resistencias a la presentación de Bud Bunny en el Super Bowl

Además de Bad Bunny, será la banda Green Day quien presente su mini espectáculo. Pero la diferencia entre ambos está en su procedencia, porque el grupo musical es originario de Estados Unidos, mientras que Bad Bunny es de Puerto Rico. Lo que sucede es que el artista de reggaeton y trap no solo es latino, sino que también se atrevió a manifestarse en contra de la gestión de Donald Trump.

En su último disco, Bad Bunny lanzó una canción titulada “Nueva Yol”: una mezcla de la ciudad más icónica de Estados Unidos con la pronunciación centroamericana del nombre propio. En ella, el puertorriqueño hizo una parodia de Trump que, aunque no quedó exactamente igual, despertó algunos rencores. En la canción se oye una voz muy parecida a la de Trump pidiendo disculpas a los inmigrantes y diciendo que, sin ellos, su país no sería nada.

Bad Bunny dará un show de falda

El cantante puertorriqueño Bad Bunny usará un vestido para apoyar a la comunidad queer, según una exclusiva del portal Radar Online. Un estilista involucrado en las pruebas de vestuario afirmó que el artista “ama la controversia” y “vive para ir más allá de los límites". Otra fuente añadió que “la NFL no tiene idea de lo que viene”.

Los llamados al boicot contra el evento circulan en redes sociales. Sin embargo, usar un vestido tampoco es algo novedoso para Bad Bunny ya que existen al menos cuatro ocasiones públicas documentadas en las que usó prendas femeninas. Por ejemplo, en 2022 debutó en la Met Gala con un vestido beige de la marca Burberry.

Temas Super Bowl
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez
1

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia
2

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Investigan a un policía por la muerte de su madre
3

Investigan a un policía por la muerte de su madre

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza
4

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza
5

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán
6

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

Más Noticias
Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Horóscopo chino 2026: qué signos terminarán enero con buenas noticias, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: qué signos terminarán enero con buenas noticias, según Ludovica Squirru

El hábito silencioso que puede afectar la salud después de los 50 años

El hábito silencioso que puede afectar la salud después de los 50 años

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Comentarios