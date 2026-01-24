Bad Bunny en el Super Bowl: polémica por su vestuario y la reacción de sectores conservadores

La fecha del Super Bowl LX 2026 ya está definida, al igual que los artistas que se presentarán para entretener al público. La organización anunció que una banda californiana abrirá los espectáculos y que un latino será la figura central del mediotiempo: Bad Bunny. Ante la confirmación del show principal, los sectores estadounidenses más conservadores reaccionaron con un categórico rechazo.
Para dar más motivos para cuestionar a los sectores tradicionalistas, la producción del artista puertorriqueño dejó escapar un detalle. Es que, al parecer, Bad Bunny quiere vestirse tal como hizo en ocasiones anteriores y utilizar una falda. Pero no fue esa la única explicación que los seguidores del artista dieron al rechazo por parte de algunos estadounidenses.
Resistencias a la presentación de Bud Bunny en el Super Bowl
Además de Bad Bunny, será la banda Green Day quien presente su mini espectáculo. Pero la diferencia entre ambos está en su procedencia, porque el grupo musical es originario de Estados Unidos, mientras que Bad Bunny es de Puerto Rico. Lo que sucede es que el artista de reggaeton y trap no solo es latino, sino que también se atrevió a manifestarse en contra de la gestión de Donald Trump.
En su último disco, Bad Bunny lanzó una canción titulada “Nueva Yol”: una mezcla de la ciudad más icónica de Estados Unidos con la pronunciación centroamericana del nombre propio. En ella, el puertorriqueño hizo una parodia de Trump que, aunque no quedó exactamente igual, despertó algunos rencores. En la canción se oye una voz muy parecida a la de Trump pidiendo disculpas a los inmigrantes y diciendo que, sin ellos, su país no sería nada.
Bad Bunny dará un show de falda
El cantante puertorriqueño Bad Bunny usará un vestido para apoyar a la comunidad queer, según una exclusiva del portal Radar Online. Un estilista involucrado en las pruebas de vestuario afirmó que el artista “ama la controversia” y “vive para ir más allá de los límites". Otra fuente añadió que “la NFL no tiene idea de lo que viene”.
Los llamados al boicot contra el evento circulan en redes sociales. Sin embargo, usar un vestido tampoco es algo novedoso para Bad Bunny ya que existen al menos cuatro ocasiones públicas documentadas en las que usó prendas femeninas. Por ejemplo, en 2022 debutó en la Met Gala con un vestido beige de la marca Burberry.