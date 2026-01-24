Bad Bunny en el Super Bowl: polémica por su vestuario y la reacción de sectores conservadores

Resistencias a la presentación de Bud Bunny en el Super Bowl

Además de Bad Bunny, será la banda Green Day quien presente su mini espectáculo. Pero la diferencia entre ambos está en su procedencia, porque el grupo musical es originario de Estados Unidos, mientras que Bad Bunny es de Puerto Rico. Lo que sucede es que el artista de reggaeton y trap no solo es latino, sino que también se atrevió a manifestarse en contra de la gestión de Donald Trump.