Del hijo de Valeria Mazza a una referente olímpica: quiénes son los ocho argentinos que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
La delegación nacional estará integrada por atletas de esquí alpino, esquí de fondo y luge, con presencia récord desde Turín 2006 y competencias repartidas entre Milán y Cortina d’Ampezzo.
Argentina volverá a tener presencia en la mayor cita de los deportes invernales. En los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el país estará representado por ocho atletas, el número más alto desde Turín 2006, en un escenario que vuelve a ser europeo después de dos ediciones en Asia. Será una participación repartida en tres disciplinas (esquí alpino, esquí de fondo y luge), con deportistas que ya saben lo que es competir a nivel olímpico y otros que vivirán su estreno absoluto.
Tras la ceremonia de apertura, que tendrá como abanderados a Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra, comenzará la competencia para un equipo que llega con rodaje internacional y con el objetivo de seguir acortando distancias en disciplinas que, por contexto cultural y geográfico, siempre resultaron marginales en el país.
En esquí alpino, la figura central es Baruzzi. La barilochense afrontará sus segundos Juegos Olímpicos tras Beijing 2022, donde logró un doble Top 30, y llega a Milano-Cortina en el mejor momento de su carrera. En la última temporada consiguió un resultado histórico para Argentina al meterse entre las mejores 30 de una prueba técnica de Copa del Mundo, confirmando su lugar en la élite. Su recorrido incluye, además, un recordado décimo puesto en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lillehammer 2016, y una carrera marcada por la resiliencia ya que superó tres roturas de ligamentos cruzados y largos procesos de rehabilitación antes de consolidarse definitivamente en el circuito internacional.
Junto a ella estará Tiziano Gravier, uno de los nombres que más expectativa genera. Hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, debutará en unos Juegos Olímpicos de Invierno de mayores luego de dos temporadas compitiendo a tiempo completo en Copa del Mundo. Fue líder del ranking sudamericano 2025 en slalom gigante y ya dejó su huella en competencias internacionales, con un séptimo puesto en el Súper G de los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausanne 2020, la mejor actuación histórica de un argentino en esa cita. Milano-Cortina marcará su estreno olímpico absoluto entre los mayores.
La tercera integrante del equipo alpino será Nicole Begué, una esquiadora juvenil con gran proyección. Nacida en Estados Unidos, pero con raíces en Ushuaia, completó el pase para representar oficialmente a la Argentina y ya acumuló experiencia en Copa de Europa, Copa del Mundo y Mundiales. Viene de competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Gangwon 2024 y es hija de Gastón Begué, olímpico en Albertville 1992 y Lillehammer 1994. Su llegada a la delegación refuerza la idea de continuidad generacional dentro del esquí argentino.
El esquí de fondo aportará la mayor cantidad de representantes. El referente será Dal Farra, quien disputará sus segundos Juegos Olímpicos tras su debut en Beijing 2022, donde también fue abanderado. El barilochense completó una temporada histórica, con presencia en todo el exigente Tour de Ski y participación regular en el circuito de Copa del Mundo, además de una extensa trayectoria en Campeonatos Mundiales. Proveniente de una familia con tradición olímpica, es uno de los atletas más experimentados del equipo.
A su lado competirá Nahiara Díaz, oriunda de Neuquén, líder del circuito sudamericano en los últimos años. Olímpica con apenas 18 años en Beijing 2022, llega a Milano-Cortina con mayor madurez competitiva, combinando buenos resultados en Sudamérica con experiencia en Mundiales de Mayores y Junior. El equipo se completa con Mateo Sauma, segundo en el ranking sudamericano y con antecedentes mundialistas, y con Agustina Groetzner, líder del circuito sudamericano en pruebas de distancia, presente en los dos últimos Campeonatos Mundiales y con pasado olímpico juvenil en Lausanne 2020.
Fuera del esquí, la bandera argentina volverá a decir presente en luge de la mano de Verónica Ravenna, la atleta más experimentada de toda la delegación. Nacida en Buenos Aires y radicada en Whistler, Canadá, disputará sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos tras PyeongChang 2018 y Beijing 2022. En una disciplina poco conocida en el país, donde se desciende por pistas de hielo a más de 150 kilómetros por hora, Ravenna ya dejó su marca con un séptimo puesto en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lillehammer 2016 y se consolidó como la máxima exponente nacional.
La participación argentina en Milano-Cortina 2026 se desarrollará entre el 7 y el 21 de febrero, con actividad repartida a lo largo de casi todo el calendario olímpico. Más allá de los resultados puntuales, la delegación llega con el desafío de sostener procesos, ganar visibilidad y seguir construyendo en deportes que históricamente quedaron al margen. Con ocho atletas en competencia, Argentina buscará dar un paso adelante en la nieve italiana y volver a posicionarse, al menos en volumen y presencia, en su mejor nivel de las últimas dos décadas.