Del hijo de Valeria Mazza a una referente olímpica: quiénes son los ocho argentinos que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

En esquí alpino, la figura central es Baruzzi. La barilochense afrontará sus segundos Juegos Olímpicos tras Beijing 2022, donde logró un doble Top 30, y llega a Milano-Cortina en el mejor momento de su carrera. En la última temporada consiguió un resultado histórico para Argentina al meterse entre las mejores 30 de una prueba técnica de Copa del Mundo, confirmando su lugar en la élite. Su recorrido incluye, además, un recordado décimo puesto en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lillehammer 2016, y una carrera marcada por la resiliencia ya que superó tres roturas de ligamentos cruzados y largos procesos de rehabilitación antes de consolidarse definitivamente en el circuito internacional.