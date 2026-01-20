JJOO de Invierno: la delegación argentina será la más numerosa en dos décadas

En la disciplina de esquí alpino, la atención se divide entre figuras de gran peso mediático y deportivo. Tiziano Gravier, reconocido no solo por ser hijo de Valeria Mazza sino por su consolidación en el circuito de la Copa del Mundo, llega tras un histórico séptimo puesto en los Juegos de la Juventud 2020. A su lado estará Francesca Baruzzi, la abanderada en Beijing 2022 y actual referente técnica del país, quien recientemente logró meterse en el Top 30 de una prueba de Copa del Mundo. El equipo se completa con la joven Nicole Begué, representante de una dinastía olímpica en Tierra del Fuego, quien tras competir para Estados Unidos decidió vestir los colores argentinos para honrar el legado de su padre y su abuelo, fundador del Cerro Castor.