JJOO de Invierno: la delegación argentina será la más numerosa en dos décadas

El deporte invernal argentino celebra un momento de expansión tras la confirmación oficial de la delegación que competirá en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Con un total de ocho deportistas clasificados, Argentina presentará su comitiva más grande de los últimos veinte años, igualando registros históricos y superando ampliamente las participaciones de las ediciones recientes. La cita, que se desarrollará entre el 6 y el 22 de febrero en el norte de Italia, contará con representantes en esquí alpino, esquí de fondo y luge, combinando la experiencia de atletas que ya saben lo que es un podio con jóvenes que vienen de brillar en los circuitos mundiales.
En la disciplina de esquí alpino, la atención se divide entre figuras de gran peso mediático y deportivo. Tiziano Gravier, reconocido no solo por ser hijo de Valeria Mazza sino por su consolidación en el circuito de la Copa del Mundo, llega tras un histórico séptimo puesto en los Juegos de la Juventud 2020. A su lado estará Francesca Baruzzi, la abanderada en Beijing 2022 y actual referente técnica del país, quien recientemente logró meterse en el Top 30 de una prueba de Copa del Mundo. El equipo se completa con la joven Nicole Begué, representante de una dinastía olímpica en Tierra del Fuego, quien tras competir para Estados Unidos decidió vestir los colores argentinos para honrar el legado de su padre y su abuelo, fundador del Cerro Castor.
El esquí de fondo aportará el bloque más sólido en términos de cantidad, con cuatro atletas que han dominado el escenario sudamericano. Franco Dal Farra, otro deportista con ADN olímpico en su familia, liderará el grupo tras una temporada de altísima exigencia en el Tour de Ski europeo. Lo acompañará Nahiara Díaz, la neuquina que con solo 18 años ya debutó en China y hoy llega como líder indiscutida de la Copa Sudamericana. El equipo de fondo se cierra con los barilochenses Mateo Sauma y Agustina Groetzner, quienes han competido en los últimos dos mundiales de mayores, asegurando el relevo generacional de la disciplina.
La única representante en los deportes de hielo será Verónica Ravenna, quien hará historia al participar en sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos en la especialidad de luge. Ravenna, radicada en Canadá pero siempre ligada a sus raíces porteñas, es la atleta con mayor rodaje olímpico de la delegación y competirá en una de las disciplinas más extremas del programa, donde los trineos alcanzan velocidades superiores a los 140 kilómetros por hora. Su experiencia será fundamental para guiar a un grupo que, en su mayoría, promedia los 23 años de edad.
El escenario de estos Juegos será imponente, con el estadio de San Siro como sede de una apertura que promete ser inolvidable y la participación de más de 3.500 atletas de todo el mundo. Para la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), este anuncio es el resultado de un trabajo de largo plazo que ha logrado posicionar a esquiadores argentinos en la élite internacional, a pesar de los contextos económicos complejos. Con el apoyo del Comité Olímpico Argentino, los ocho representantes buscarán ahora mejorar las marcas históricas y dejar la bandera nacional en lo más alto de los Alpes italianos.