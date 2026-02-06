Caminatas de 18 km y estudio intensivo: quién es Rosa Rodríguez, la argentina que conquistó el bote récord de Pasapalabra

Sin embargo, su secreto mejor guardado estaba en sus pies. Para compensar el sedentarismo de las grabaciones, Rosa recorría entre 15 y 18 kilómetros diarios por la montaña. Pero no caminaba en silencio; aprovechaba cada paso para repasar definiciones y datos mentalmente. "Desde que me levanto, estás intentando absorber", explicaba. Esa mentalidad de atleta de la lengua es la que ayer le permitió responder correctamente a la "M" de "Morrall" o la "P" de "Piafar", transformando sus caminatas por Galicia en un camino directo hacia la gloria y la fortuna.