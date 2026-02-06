Secciones
Se realizó el sorteo de la Copa Davis: Argentina ya conoce el orden de partidos ante Corea del Sur

El equipo conducido por Javier Frana debutará en los Qualifiers 2026 en Busan, con día y horario confirmados y una formación integrada por jugadores que afrontarán su primera serie en la competencia.

EN MARCHA. Argentina ajusta detalles en Corea del Sur antes del inicio de la serie de Copa Davis correspondiente a los Qualifiers 2026.
Hace 2 Hs

El equipo argentino de Copa Davis ya tiene definida la hoja de ruta para la serie frente a Corea del Sur, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers 2026. El cruce se disputará en la ciudad de Busan y marcará el debut de varios nombres en la competencia por equipos más importante del tenis mundial.

Con Javier Frana como capitán, la delegación nacional viajó con cinco jugadores que afrontarán por primera vez una serie de Copa Davis. Tras los primeros días de trabajo en suelo asiático, el cuerpo técnico confirmó a Thiago Tirante y Marco Trungelliti como singlistas para la jornada inicial, mientras que el punto de dobles quedará en manos de Guido Andreozzi y Federico Gómez.

La serie comenzará el viernes 6, desde las 23, con la disputa de los dos partidos individuales. La continuidad será en la madrugada del domingo, a partir de la 1, con el dobles y, si la definición lo requiere, los dos singles restantes.

Orden de partidos

1. Thiago Tirante vs. Hyeon Chung

2. Marco Trungelliti vs. Soonwoo Kwon

3. Guido Andreozzi - Federico Gómez vs. Jisung Nam - Ulsung Park

4. Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon

5. Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung

El equipo que avance de esta llave se medirá en la siguiente instancia con el ganador del cruce entre Países Bajos e India. Para Argentina, la serie en Busan representa un desafío exigente y, al mismo tiempo, una oportunidad para empezar a escribir una nueva etapa en la Copa Davis con una formación renovada.

