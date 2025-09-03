En barrio El Bosque denunciaron retraso en la inauguración de un pozo de agua

Un grupo de vecinos del Barrio El Bosque se manifestaron ayer en la intersección de Santa Fe y Alberti, para denunciar la falta de suministro de agua potable a pesar de la existencia de un pozo supuestamente operativo. Los manifestantes, acompañados por la legisladora Silvia Elías de Pérez y los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos, acusaron a las autoridades de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) de especulación política en relación con la inauguración del pozo, vinculándola con la proximidad de las elecciones.
Fernanda Belló, vecina del barrio, se expresó sobre esta situación. "Nos han prometido la apertura de un pozo. En abril, (Marcelo) Caponio hizo un spot publicitario diciendo que en cuarenta días íbamos a tener agua, pero estamos a dos de septiembre y no tenemos absolutamente nada", remarcó.
Belló también denunció el corte de un "bypass" que les proporcionaba un suministro limitado de agua, dejándolos sin acceso al recurso. Carmen Carrizo, otra vecina, criticó la falta de sensibilidad de las autoridades ante la situación y exigió una solución inmediata, al margen de consideraciones políticas.
Los concejales Canelada y Cobos se sumaron a las críticas, al acusar al oficialismo de "jugar con la salud y las necesidades" de los vecinos y de utilizar la inauguración del pozo como un acto de campaña. La legisladora Elías de Pérez denunció la supuesta "mezcla de ignorancia y de especulación" por parte del gobierno provincial, haciendo referencia a facturas elevadas por un servicio que no se presta.
La respuesta de la SAT
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) respondió a las acusaciones al afirmar que el pozo de Barrio El Bosque está funcionando, aunque reconoció deficiencias en el suministro en algunas zonas.
Para solucionar este problema, la SAT informó que se hace una perforación un nuevo pozo en la plaza de Barrio Don Bosco (Alberti y Corrientes), el cual se encuentra en etapa de obras civiles y se estima que estará operativo en aproximadamente 60 días. La SAT aseguró que esta nueva perforación inyectará agua a las redes existentes, resolviendo el faltante en los barrios Don Bosco y El Bosque.