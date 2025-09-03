En barrio El Bosque denunciaron retraso en la inauguración de un pozo de agua

Un grupo de vecinos del Barrio El Bosque se manifestaron ayer en la intersección de Santa Fe y Alberti, para denunciar la falta de suministro de agua potable a pesar de la existencia de un pozo supuestamente operativo. Los manifestantes, acompañados por la legisladora Silvia Elías de Pérez y los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos, acusaron a las autoridades de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) de especulación política en relación con la inauguración del pozo, vinculándola con la proximidad de las elecciones.