Secciones
SociedadActualidad

En barrio El Bosque denunciaron retraso en la inauguración de un pozo de agua

Los concejales Canelada y Cobos se sumaron a las críticas. La respuesta de la Sociedad Aguas del Tucumán.

En barrio El Bosque denunciaron retraso en la inauguración de un pozo de agua
Hace 3 Hs

Un grupo de vecinos del Barrio El Bosque se manifestaron ayer en la intersección de Santa Fe y Alberti, para denunciar la falta de suministro de agua potable a pesar de la existencia de un pozo supuestamente operativo. Los manifestantes, acompañados por la legisladora Silvia Elías de Pérez y los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos, acusaron a las autoridades de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) de especulación política en relación con la inauguración del pozo, vinculándola con la proximidad de las elecciones.

Fernanda Belló, vecina del barrio, se expresó sobre esta situación. "Nos han prometido la apertura de un pozo. En abril, (Marcelo) Caponio hizo un spot publicitario diciendo que en cuarenta días íbamos a tener agua, pero estamos a dos de septiembre y no tenemos absolutamente nada", remarcó.

En barrio El Bosque denunciaron retraso en la inauguración de un pozo de agua

Belló también denunció el corte de un "bypass" que les proporcionaba un suministro limitado de agua, dejándolos sin acceso al recurso. Carmen Carrizo, otra vecina, criticó la falta de sensibilidad de las autoridades ante la situación y exigió una solución inmediata, al margen de consideraciones políticas.

Los concejales Canelada y Cobos se sumaron a las críticas, al acusar al oficialismo de "jugar con la salud y las necesidades" de los vecinos y de utilizar la inauguración del pozo como un acto de campaña. La legisladora Elías de Pérez denunció la supuesta "mezcla de ignorancia y de especulación" por parte del gobierno provincial, haciendo referencia a facturas elevadas por un servicio que no se presta.

La respuesta de la SAT

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) respondió a las acusaciones al afirmar que el pozo de Barrio El Bosque está funcionando, aunque reconoció deficiencias en el suministro en algunas zonas. 

Para solucionar este problema, la SAT informó que se hace una perforación un nuevo pozo en la plaza de Barrio Don Bosco (Alberti y Corrientes), el cual se encuentra en etapa de obras civiles y se estima que estará operativo en aproximadamente 60 días. La SAT aseguró que esta nueva perforación inyectará agua a las redes existentes, resolviendo el faltante en los barrios Don Bosco y El Bosque.

Temas TucumánSociedad Aguas del TucumánMarcelo CaponioGustavo Cobos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Filosofía y Letras: “Nuestra Facultad no podía darse el lujo de mirar la IA sin intervenir”

Filosofía y Letras: “Nuestra Facultad no podía darse el lujo de mirar la IA sin intervenir”

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
3

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
5

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán
6

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

Más Noticias
Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Ya funciona en Tucumán la app que vende comida con el 50% de descuento

Ya funciona en Tucumán la app que vende comida con el 50% de descuento

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Comentarios