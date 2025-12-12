El tren más rápido de Europa: Madrid y Lisboa quedarán conectadas en solo tres horas y ya hay fecha de lanzamiento

Europa vuelve a apostar fuerte por el desarrollo ferroviario de largo recorrido. En línea con su histórica política de movilidad sostenible, la Comisión Europea confirmó que el nuevo tren de alta velocidad que conectará Madrid con Lisboa ya tiene fecha estimada para iniciar operaciones, un proyecto considerado estratégico para mejorar la circulación entre dos de las ciudades más importantes de la península ibérica.
El órgano ejecutivo de la Unión Europea anunció que la conexión será una realidad en los próximos años y fijó un cronograma concreto para su puesta en marcha. Según adelantó el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, el trayecto entre ambas capitales podrá hacerse en cinco horas en 2030 y se reducirá a tres en 2034, posicionándolo como el tren más rápido del continente.
Además, otro de los grandes objetivos de la UE es que la traza se extienda hasta París, completando un recorrido total de aproximadamente nueve horas. Este corredor ferroviario permitiría agilizar de manera considerable el flujo diario de pasajeros y disminuir la presión sobre las carreteras y los vuelos de corto alcance.
El proyecto, sin embargo, no está exento de debates internos. El inicio de las obras aún no se ha concretado debido a las diferencias entre los países miembros respecto al financiamiento. La inversión estimada asciende a 545 millones de euros y depende de la aprobación de fondos por parte del Parlamento Europeo. Pese a estas discusiones, en Bruselas se presentó un plan para que los trabajos comiencen “en el corto plazo”, según detalló Tzitzikostas.
Desde Portugal, el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, se ha erigido como uno de los principales impulsores del corredor ferroviario. Su equipo enfatizó la relevancia estratégica del enlace, especialmente en un contexto donde existen más de 40 vuelos diarios entre Lisboa y Madrid. “El nuevo enlace ferroviario representa una alternativa más competitiva desde el punto de vista del coste y la comodidad para los pasajeros, al tiempo que promueve un cambio modal hacia un transporte con menor huella de carbono”, explicaron desde el área que lidera.
Las autoridades europeas coinciden en que este tren de alta velocidad será un hito en materia de movilidad sostenible, integración regional y eficiencia logística. Aunque las obras aún no comenzaron, el horizonte de 2034 se consolida como la meta para que Madrid y Lisboa queden finalmente unidas por el que promete ser el tren más veloz de Europa.