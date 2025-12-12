El tren más rápido de Europa: Madrid y Lisboa quedarán conectadas en solo tres horas y ya hay fecha de lanzamiento

Desde Portugal, el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, se ha erigido como uno de los principales impulsores del corredor ferroviario. Su equipo enfatizó la relevancia estratégica del enlace, especialmente en un contexto donde existen más de 40 vuelos diarios entre Lisboa y Madrid. “El nuevo enlace ferroviario representa una alternativa más competitiva desde el punto de vista del coste y la comodidad para los pasajeros, al tiempo que promueve un cambio modal hacia un transporte con menor huella de carbono”, explicaron desde el área que lidera.