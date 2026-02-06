Otro atentado en Colombia: ataque a un senador

Un atentado a tiros el jueves contra la caravana de vehículos del senador Jairo Castellanos, en la que no viajaba el legislador, dejó dos guardaespaldas muertos en medio de alertas de violencia electoral en Colombia, informaron autoridades.
El equipo de Castellanos se desplazaba en la región de Arauca, con fuerte presencia de la guerrilla del ELN, cuando atacaron uno de los vehículos de su caravana y robaron otro. El senador no viajaba en el convoy y está ileso.
“Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, está bien pero profundamente conmovido, llorando, por la muerte de sus escoltas”, dijo el ministro de Interior, Armando Benedetti, en un video publicado en X.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran el vehículo con las ventanas reventadas y perforado por decenas de impactos de bala a pesar de que era blindado, según el equipo del político.
Varios organismos han emitido alertas sobre la seguridad de los candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas de este 2026, que se celebrarán en los próximos meses.