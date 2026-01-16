Hallaron muerto a un mochilero argentino en Colombia

Morales era oriundo de Garay, en la provincia de Córdoba, y llevaba un estilo de vida ligado al viaje como mochilero. Residía en Piedecuesta y mantenía una relación cercana tanto con la comunidad local como con otros viajeros. De acuerdo con el medio Vanguardia, en el barrio era conocido por algunos vecinos como “El Argentino” y era una figura apreciada entre quienes compartían su forma de vida.