Cómo reconocer una arritmia cardíaca y qué personas tienen más riesgo

“En algunos casos la presencia de arritmias se puede asociar con riesgo de pérdida del conocimiento y trauma de tejidos, conocida como síncope, o de dilatación del corazón con desarrollo de falla cardíaca, especialmente en casos de taquicardias incesantes. Adicionalmente, algunas arritmias como la fibrilación auricular podrían cursar con riesgo de trombosis e infartos cerebrales. Es importante anotar que es trabajo de los especialistas identificar qué pacientes son los que tienen un riesgo incrementado”, explica Sáenz.