Cómo reconocer una arritmia cardíaca y qué personas tienen más riesgo

Los casos de arritmias que sufrieron el jugador uruguayo Juan Izquierdo y el periodista argentino Guillermo Panizza, pusieron el foco en el complejo cuadro de salud que pueden llevar las enfermedades cardiovasculares cuando no son detectadas a tiempo. Los especialistas explican cuáles son sus síntomas y cómo tratarlas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es importante redoblar esfuerzos en la detección temprana de afecciones como la arritmia cardíaca, una condición que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Ésta es una alteración en el ritmo eléctrico del corazón y se puede presentar con cambio en las frecuencias de los latidos que suelen ser anormalmente bajas (conocidas como bradicardias) o rápidas (conocidas como taquicardias).
Cómo detectar una arritmia cardíaca
Según Luis Carlos Sáenz, cardiólogo-electrofisiólogo, director del Centro Internacional de Arritmias de la Fundación Cardioinfantil-LaCardio, entre los principales síntomas de esta condición se encuentran: fatigabilidad, sensación de opresión en el tórax o palpitaciones, mareos e ,incluso, la pérdida repentina del conocimiento.
“En algunos casos la presencia de arritmias se puede asociar con riesgo de pérdida del conocimiento y trauma de tejidos, conocida como síncope, o de dilatación del corazón con desarrollo de falla cardíaca, especialmente en casos de taquicardias incesantes. Adicionalmente, algunas arritmias como la fibrilación auricular podrían cursar con riesgo de trombosis e infartos cerebrales. Es importante anotar que es trabajo de los especialistas identificar qué pacientes son los que tienen un riesgo incrementado”, explica Sáenz.
Los factores que pueden originar una arritmia cardíaca
Si bien las posibles causas son muy variadas como enfermedades cardíacas, edad, antecedentes familiares y la presión arterial alta, otras afecciones crónicas también son variables para tomar en cuenta como consumo de alcohol, estrés y obesidad, entre otras.
La edad del paciente también es un factor clave al momento del diagnóstico, ya que la incidencia comienza a crecer a partir de los 40 años y tiene su máxima expresión desde los 80 en adelante, donde se estima que una de cada 10 personas presenta esta arritmia.
Por último, se considera factor de riesgo el tener Hipertensión Arterial, Diabetes Tipo 2, Obesidad y Apnea del sueño. Y a nivel de hábitos, el tabaquismo y el consumo de alcohol y drogas, particularmente cocaína, se consideran como gatillantes.