“Siempre tuve buena onda”: Moria Casán reveló que Milei la llamó tras su entrevista a Fátima Flórez

"Hace un tiempo que no hablábamos pero siempre cuando venía a Incorrectas, antes de ser presidente, hablábamos", afirmó la conductora de El Trece.

Hace 1 Hs

Moria Casán vive un gran momento en lo profesional y, desde su regreso a la televisión, sus entrevistas generan fuerte repercusión. La conductora contó que, tras su reportaje a Fátima Flórez, recibió un llamado del presidente Javier Milei -ex pareja de la actriz-, quien además asistió recientemente a uno de sus espectáculos en Mar del Plata.

“Me llamó Milei para felicitarme por el programa y por la entrevista a Fátima Flórez”, contó Casán, en diálogo con Radio 10, y explicó que antes de la asunción presidencial de Milei mantenían un contacto frecuente, aunque ese vínculo se interrumpió desde diciembre de 2023 hasta los últimos días, cuando el mandatario decidió comunicarse a raíz del reportaje a su ex pareja. 

“Hace un tiempo que no hablábamos pero siempre cuando venía a Incorrectas, antes de ser presidente, hablábamos. Se ha ofrecido, por si necesitaba sus servicios, siempre tuve buena onda”. “Cuando él fue Presidente, se cortó todo y el otro día me llamó. Me quería felicitar, le agradecí y todo perfecto”, completó.

Durante la misma entrevista radial, Casán adelantó que en abril recibirá un homenaje en el Palacio Libertad. “Me van a hacer un homenaje tipo Legranezco”, comentó, en alusión a la histórica conductora Mirtha Legrand.

