“Siempre tuve buena onda”: Moria Casán reveló que Milei la llamó tras su entrevista a Fátima Flórez

“Me llamó Milei para felicitarme por el programa y por la entrevista a Fátima Flórez”, contó Casán, en diálogo con Radio 10, y explicó que antes de la asunción presidencial de Milei mantenían un contacto frecuente, aunque ese vínculo se interrumpió desde diciembre de 2023 hasta los últimos días, cuando el mandatario decidió comunicarse a raíz del reportaje a su ex pareja.