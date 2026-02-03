Santiago del Moro filtró los cambios que habrá esta temporada en Gran Hermano

Del Moro precisó que la búsqueda no se orienta hacia personalidades famosas y subrayó la ausencia de convocatorias masivas para este perfil. Al afirmar que “No hemos llamado a más de 10 personas para que vengan a hacer un casting”, el presentador dejó claro que el proceso de selección mantiene un enfoque muy selectivo y alejado de los estándares mediáticos convencionales. Esta declaración marca una frontera nítida con otras competencias del género, priorizando un criterio de selección distinto para esta edición especial.