Secciones
SociedadActualidad

Santiago del Moro filtró los cambios que habrá esta temporada en Gran Hermano

El conductor enfatizó que esta entrega no seguirá la línea de las versiones protagonizadas por celebridades ni se asimilará a formatos como el GH VIP.

Santiago del Moro filtró los cambios que habrá esta temporada en Gran Hermano GH
Hace 1 Hs

Durante la presentación exclusiva de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro disipó con firmeza las especulaciones sobre la naturaleza de la nueva temporada. El conductor enfatizó que esta entrega no seguirá la línea de las versiones protagonizadas por celebridades ni se asimilará a formatos como el GH VIP. De esta manera, la producción busca distanciarse de las dinámicas tradicionales de los programas que dependen exclusivamente de figuras reconocidas.

Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron la lista famosos ingresarán al reality

Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron la lista famosos ingresarán al reality

Del Moro precisó que la búsqueda no se orienta hacia personalidades famosas y subrayó la ausencia de convocatorias masivas para este perfil. Al afirmar que “No hemos llamado a más de 10 personas para que vengan a hacer un casting”, el presentador dejó claro que el proceso de selección mantiene un enfoque muy selectivo y alejado de los estándares mediáticos convencionales. Esta declaración marca una frontera nítida con otras competencias del género, priorizando un criterio de selección distinto para esta edición especial.

Cuales son los cambios en Gran Hermano

Santiago del Moro enfatizó que el motor principal de esta temporada reside en el compromiso absoluto de sus integrantes. Según el conductor, los elegidos deben poseer una pasión desbordante por la competencia, ya que el formato exige detener por completo la vida personal para sumergirse en el encierro. A diferencia de programas de cocina o talentos donde los participantes regresan a sus hogares tras grabar, aquí la entrega resulta total y constante durante las veinticuatro horas del día.

Respecto a la conformación del elenco, el proceso de selección avanza con firmeza y actualmente cuenta con 42 preseleccionados que ya completaron sus evaluaciones psicofísicas y videos de presentación. No obstante, el grupo sufrirá un recorte definitivo antes del estreno, permitiendo el ingreso de una cifra cercana a los 30 jugadores. Este filtro asegura que solo los perfiles más aptos y decididos logren cruzar el umbral de la casa más famosa del país.

Nueva dinámica en Gran Hermano 2026

La dinámica del juego presentará alteraciones significativas, destacando la incorporación de la denominada "placa planta". Esta herramienta permitirá que la audiencia decida la salida de aquellos concursantes que mantengan una actitud pasiva o pasen desapercibidos en la convivencia. Por otra parte, la producción planea modificar el sistema de votación en el confesionario durante etapas específicas de la competencia e implementará nuevamente el esquema clásico de 3, 2 y 1 votos para diversificar las estrategias.

Finalmente, la infraestructura del hogar experimentará una renovación profunda para fomentar la interacción y el conflicto. La vivienda contará con dos piscinas, espacios exteriores inéditos como una plaza y una actualización estética en la emblemática puerta roja y las habitaciones. Con estas innovaciones estructurales y reglamentarias, el programa pretende elevar la exigencia del desafío y garantizar que la inactividad no encuentre refugio en esta nueva edición.

Temas Santiago del Moro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara
2

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?
3

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo
4

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle
5

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán
6

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

Más Noticias
Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Descubrimiento inesperado: una conocida vacuna podría retrasar la demencia

Descubrimiento inesperado: una conocida vacuna podría retrasar la demencia

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Comentarios