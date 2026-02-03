Santiago del Moro filtró los cambios que habrá esta temporada en Gran Hermano

Durante la presentación exclusiva de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro disipó con firmeza las especulaciones sobre la naturaleza de la nueva temporada. El conductor enfatizó que esta entrega no seguirá la línea de las versiones protagonizadas por celebridades ni se asimilará a formatos como el GH VIP. De esta manera, la producción busca distanciarse de las dinámicas tradicionales de los programas que dependen exclusivamente de figuras reconocidas.
Del Moro precisó que la búsqueda no se orienta hacia personalidades famosas y subrayó la ausencia de convocatorias masivas para este perfil. Al afirmar que “No hemos llamado a más de 10 personas para que vengan a hacer un casting”, el presentador dejó claro que el proceso de selección mantiene un enfoque muy selectivo y alejado de los estándares mediáticos convencionales. Esta declaración marca una frontera nítida con otras competencias del género, priorizando un criterio de selección distinto para esta edición especial.
Cuales son los cambios en Gran Hermano
Santiago del Moro enfatizó que el motor principal de esta temporada reside en el compromiso absoluto de sus integrantes. Según el conductor, los elegidos deben poseer una pasión desbordante por la competencia, ya que el formato exige detener por completo la vida personal para sumergirse en el encierro. A diferencia de programas de cocina o talentos donde los participantes regresan a sus hogares tras grabar, aquí la entrega resulta total y constante durante las veinticuatro horas del día.
Respecto a la conformación del elenco, el proceso de selección avanza con firmeza y actualmente cuenta con 42 preseleccionados que ya completaron sus evaluaciones psicofísicas y videos de presentación. No obstante, el grupo sufrirá un recorte definitivo antes del estreno, permitiendo el ingreso de una cifra cercana a los 30 jugadores. Este filtro asegura que solo los perfiles más aptos y decididos logren cruzar el umbral de la casa más famosa del país.
Nueva dinámica en Gran Hermano 2026
La dinámica del juego presentará alteraciones significativas, destacando la incorporación de la denominada "placa planta". Esta herramienta permitirá que la audiencia decida la salida de aquellos concursantes que mantengan una actitud pasiva o pasen desapercibidos en la convivencia. Por otra parte, la producción planea modificar el sistema de votación en el confesionario durante etapas específicas de la competencia e implementará nuevamente el esquema clásico de 3, 2 y 1 votos para diversificar las estrategias.
Finalmente, la infraestructura del hogar experimentará una renovación profunda para fomentar la interacción y el conflicto. La vivienda contará con dos piscinas, espacios exteriores inéditos como una plaza y una actualización estética en la emblemática puerta roja y las habitaciones. Con estas innovaciones estructurales y reglamentarias, el programa pretende elevar la exigencia del desafío y garantizar que la inactividad no encuentre refugio en esta nueva edición.