Fuerte cruce entre Alberto Fernández y Manuel Adorni tras la pelea del Gobierno con Techint

Luego, el funcionario amplió su crítica y apuntó contra la gestión del Frente de Todos y la cuarentena implementada durante la pandemia de Covid-19. “También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma”, agregó.