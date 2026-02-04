Fuerte cruce entre Alberto Fernández y Manuel Adorni tras la pelea del Gobierno con Techint

La tensión entre Paolo Rocca y Javier Milei por una licitación vinculada a Vaca Muerta derivó en las últimas horas en un cruce inesperado en redes sociales entre el ex presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.
El intercambio se inició después de que el ex mandatario se refiriera al conflicto. “Claramente me pongo del lado de Techint, lo que no quiere decir que esté de acuerdo en toda su política”, afirmó en diálogo con Radio Con Vos. Y aclaró: “Yo no quiero defenderlo a Rocca, pero hay que preservar la producción nacional”.
Las declaraciones fueron replicadas por Adorni, quien desde su cuenta de X respondió con signos de pregunta, en señal de cuestionamiento. Minutos después, el ex mandatario salió a contestar por la misma vía, con un mensaje dirigido directamente al funcionario y críticas al recorte de la entrevista.
“Comprendo el esfuerzo de Pavorni por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato”, escribió Fernández, quien además remarcó que sus dichos no estaban orientados a defender al empresario, sino a la industria nacional y al empleo argentino.
En esa línea, profundizó sus cuestionamientos la administración libertaria. “En un país donde el ministro de Economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran treinta empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%”, sentenció.
Qué dijo Manuel Adorni tras las críticas de Alberto Fernández
La respuesta de Adorni no tardó en llegar y tuvo un tono irónico, con una referencia directa a la denuncia por violencia de género que la exprimera dama Fabiola Yañez presentó contra Fernández. “Señor, en su caso, utilizar el verbo ‘pegar’ tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se ‘pega’, sino que se implanta”, publicó.
Luego, el funcionario amplió su crítica y apuntó contra la gestión del Frente de Todos y la cuarentena implementada durante la pandemia de Covid-19. “También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma”, agregó.
Fernández, por su parte, volvió a responder recuperando un antiguo tuit de Adorni, publicado en marzo de 2020, en el que llamaba a respetar las medidas sanitarias. “En el mundo, el 19 de enero había 100 casos de coronavirus. El 19 de febrero ya había 76.000. Hoy, 19 de marzo, llegan a 242.000. Cumplamos todos con la cuarentena. Por nosotros y por todos los demás”, había escrito el actual funcionario.
SeÃ±or: en su caso, utilizar el verbo âpegarâ tal vez no haya sido la mejor elecciÃ³n. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se âpegaâ, sino que se implanta. TambiÃ©n le comento que mi primera intervenciÃ³n capilar la tuve que posponer porque usted decidiÃ³ encerrar aâ¦ https://t.co/Qdr0CpZXZC— Manuel Adorni (@madorni) February 4, 2026
Sobre ese mensaje, el ex presidente ironizó: “¿Este tuit fue antes o después de que no pudieras ir a pegarte pelo? ‘Buscate un problema honesto’, diría Pappo. Ocupate del 3%, hablo de la inflación”, sentenció.