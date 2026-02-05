Secciones
Si hacés fotos o trabajás en redes, estos talleres virtuales de Canon te pueden servir

Durante febrero, Canon ofrece cinco eventos online abiertos, gratuitos y de dos horas sobre fotografía, redes sociales y construcción de marca personal para creadores.

CAPACITACIÓN. Los eventos son virtuales, abiertos a todo el mundo y requieren solo crear una cuenta gratuita en Canon para inscribirse. CAPACITACIÓN. Los eventos son virtuales, abiertos a todo el mundo y requieren solo crear una cuenta gratuita en Canon para inscribirse. / FREEPIK
Hace 3 Hs

Durante febrero, Canon organizó una serie de eventos virtuales pensados para quienes quieren mejorar su técnica fotográfica y también para quienes buscan potenciar su presencia en redes sociales a través de la imagen. Son cinco capacitaciones abiertas a todo el mundo, gratuitas, de dos horas de duración y con cupo amplio de hasta 5000 personas por encuentro.

La propuesta resulta útil para jóvenes que ya trabajan en redes sociales, generan contenido visual o están interesados en hacerlo. También para quienes recién comienzan en fotografía y quieren capacitarse sin necesidad de trasladarse, ya que todos los cursos se dictan de manera online.

Cómo crecer en redes siendo fotógrafo

Uno de los encuentros más atractivos para quienes trabajan en redes sociales será el del 11 de febrero: “De Fotógrafo a Referente Digital: Construye tu Marca”.

Allí se abordará cómo mostrar el trabajo fotográfico con intención, definir un estilo propio, generar contenido constante y conectar con la audiencia sin perder identidad visual. Se compartirán estrategias prácticas para aumentar alcance, engagement y construir una presencia sólida en plataformas digitales.

Paisaje nocturno y luz lunar

El 12 de febrero se dictará “Composición y Magia Nocturna: Crea Paisajes Únicos con Luz Lunar”. El foco estará en la planificación de tomas nocturnas, la lectura de la luz lunar y el equilibrio entre cielo y tierra.

Se trabajarán conceptos de enfoque, exposición e ISO para capturar atmósferas nocturnas con detalle y profundidad, desde la preparación hasta el revelado.

Cómo elegir el lente correcto para arquitectura

El miércoles 18 de febrero se dictará “Perspectivas Maestras: El Arte de Elegir Ópticas para Arquitectura”. El encuentro se enfoca en uno de los puntos más importantes para este tipo de fotografía: la elección del lente.

Durante la capacitación se explicará cómo controlar la perspectiva, las líneas y las proporciones desde el momento de la toma. Se abordará el uso del gran angular, los lentes tilt-shift y las distancias focales clave para lograr imágenes precisas, limpias y con intención.

Iluminación en fotografía de alimentos

El 23 de febrero se desarrollará “Secretos de Iluminación en Estudio: Cómo Crear Fotos de Alimentos Irresistibles”, con la participación de Miguel Maldonado.

En este evento se explicará cómo controlar la luz natural y artificial para resaltar texturas, colores y volúmenes. Se enseñarán esquemas de iluminación, uso de modificadores y ángulos que hacen que cada plato resulte más atractivo desde la toma.

Una capacitación muy útil para quienes generan contenido gastronómico, trabajan con marcas o quieren mejorar la calidad visual de sus producciones.

Fotografía de viajes y mirada callejera

El 26 de febrero tendrá lugar el evento “Fotografía de viajes: domina la composición y expande tu visión callejera”. Esta capacitación se centra en la lectura de escenas, la anticipación de momentos y el uso de la luz y el encuadre para contar historias auténticas en movimiento.

El curso apunta a quienes disfrutan registrar viajes, salidas o recorridos urbanos y quieren aprender a construir imágenes más narrativas, con mayor intención y claridad visual.

Cómo inscribirse en los cursos de Canon y reservar tu lugar

Para participar solo hay que crear una cuenta en la página oficial de Canon. Desde allí se puede ver el calendario de eventos, elegir el curso y confirmar la inscripción en pocos pasos.

Luego, cada persona recibe por mail el enlace para conectarse el día del encuentro. Los cursos son virtuales, duran dos horas y están abiertos a participantes de cualquier país.

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

