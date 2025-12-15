Las redes sociales disparan la demanda estética: claves para una intervención responsable

La importancia de la formación y la seguridad

Para Bolea, detrás de cada intervención debe existir un médico bien formado y un centro acreditado. “Muchos ven en la estética una salida rápida y se lanzan sin preparación suficiente. Pero hablamos de procedimientos quirúrgicos, con riesgos reales. Cuando sale bien, todo parece fácil; cuando sale mal, las complicaciones pueden ser graves”, advirtió el médico, que también subrayó que los avances tecnológicos deben aportar seguridad, no improvisación. “La tecnología tiene que estar al servicio del paciente, no del marketing. Hoy todo se muestra en redes, pero eso puede generar una peligrosa distorsión: la cirugía estética no es un filtro ni una tendencia, es un acto médico”, enfatizó.