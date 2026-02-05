Polémica en la previa del clásico: Huracán calentó el duelo con San Lorenzo en redes

Desde lo deportivo, el presente del "Globo" muestra matices. El equipo se ubica actualmente en el décimo puesto de la Zona B del torneo local y busca un triunfo que le permita escalar posiciones y, al mismo tiempo, darle una alegría especial a su gente. El plantel es conducido por Diego Martínez, quien afronta su primer clásico al frente del equipo con la necesidad de consolidar una identidad y sumar resultados.