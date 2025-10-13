Moretti tuvo que huir de la sede de San Lorenzo en un patrullero

El mandatario del “Ciclón” llegó a la sede del club con el fallo judicial a su favor, pero fue recibido con insultos. A medida que se difundió la noticia de su presencia, más hinchas se autoconvocaron y la situación escaló rápidamente: varios intentaron ingresar al edificio mientras otros violentaban las puertas a patadas. La tensión llegó al punto de que le arrojaron proyectiles y Moretti se vio obligado a escapar corriendo hasta un patrullero, escoltado por la policía, que posteriormente reprimió a los manifestantes.