Secciones
DeportesFútbol

Moretti tuvo que huir de la sede de San Lorenzo en un patrullero

Hinchas del "Ciclón" arrojaron proyectiles y el presidente se vio obligado a escapar corriendo, escoltado por la policía.

MÁXIMA TENSIÓN. Marcelo Moretti tuvo que abandonar la sede corriendo y en patrullero por las protestas. MÁXIMA TENSIÓN. Marcelo Moretti tuvo que abandonar la sede corriendo y en patrullero por las protestas.
Hace 1 Hs

El caos institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo cuando Marcelo Moretti regresó a la presidencia del club, tras recibir la notificación judicial que lo habilita a reasumir el cargo. Lo que debía ser un regreso administrativo se convirtió en un escándalo que expuso la tensión entre la dirigencia y los hinchas.

El mandatario del “Ciclón” llegó a la sede del club con el fallo judicial a su favor, pero fue recibido con insultos. A medida que se difundió la noticia de su presencia, más hinchas se autoconvocaron y la situación escaló rápidamente: varios intentaron ingresar al edificio mientras otros violentaban las puertas a patadas. La tensión llegó al punto de que le arrojaron proyectiles y Moretti se vio obligado a escapar corriendo hasta un patrullero, escoltado por la policía, que posteriormente reprimió a los manifestantes.

 El dirigente había atravesado una larga licencia luego del escándalo por la cámara oculta en la que presuntamente recibía coimas por fichar a un juvenil. Su regreso se produjo luego de que la Cámara Civil definiera que la acefalía del club fue irregular y suspendiera la convocatoria a Asamblea Extraordinaria, devolviendo la legitimidad de la CD y suspendiendo cualquier medida que no fuera convocada por Moretti.

Temas Buenos AiresSan LorenzoMarcelo Moretti
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La definición del Torneo Anual de la Liga Tucumana entra en su etapa decisiva

La definición del Torneo Anual de la Liga Tucumana entra en su etapa decisiva

Moretti volverá a la presidencia de San Lorenzo: la Justicia decretó que la acefalía del club fue irregular

Moretti volverá a la presidencia de San Lorenzo: la Justicia decretó que la acefalía del club fue "irregular"

Tragedia tras el ascenso de Gimnasia de Mendoza: murieron dos hinchas en un accidente

Tragedia tras el ascenso de Gimnasia de Mendoza: murieron dos hinchas en un accidente

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”
2

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
3

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzan hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzan hoy sus ideas en LG Play

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
5

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol
6

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

Más Noticias
Barajar y dar de nuevo: San Martín ante el desafío de reconstruirse sin repetir sus errores

Barajar y dar de nuevo: San Martín ante el desafío de reconstruirse sin repetir sus errores

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Tras el golpe en Morón, el futuro de Mariano Campodónico en San Martín quedó en duda

Tras el golpe en Morón, el futuro de Mariano Campodónico en San Martín quedó en duda

“Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva”: Moisello anticipó una asamblea para definir el futuro de San Martín

“Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva”: Moisello anticipó una asamblea para definir el futuro de San Martín

Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo

Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Comentarios