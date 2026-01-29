Racing está a un paso de sellar la llegada de su tercer refuerzo

Un hueco difícil de llenar

La llegada de Cannavo responde a una urgencia táctica. La partida de Facundo Mura en condición de libre al Inter Miami dejó a Costas con pocas variantes en el carril derecho. Hasta ahora, el DT solo contaba con Gastón Martirena como natural en el puesto, ya que Tobías Rubio (quien regresó de su préstamo justamente en el "Halcón") corre de atrás en la consideración.