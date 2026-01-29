Secciones
Racing está a un paso de sellar la llegada de su tercer refuerzo

El lateral derecho solicitado por Gustavo Costas ya está en Buenos Aires para someterse a la revisión médica. Proviene de Defensa y Justicia y llega para cubrir la vacante que dejó Facundo Mura tras su partida al Inter Miami.

UN LATERAL CON LLEGADA. Cannavo celebra uno de sus tantos con la camiseta de Defensa y Justicia. Acumula cuatro goles a lo largo de su carrera. UN LATERAL CON LLEGADA. Cannavo celebra uno de sus tantos con la camiseta de Defensa y Justicia. Acumula cuatro goles a lo largo de su carrera.
Hace 1 Hs

Gustavo Costas insistió, la dirigencia se movió y, finalmente, el deseo del entrenador está a punto de cumplirse. Racing tiene todo acordado para sumar a Ezequiel Cannavo, el lateral derecho de Defensa y Justicia, quien se convertirá en una pieza clave para reforzar una defensa que había quedado descompensada tras el mercado de pases.

El futbolista rosarino de 23 años está a detalles de sellar su vínculo con la "Academia". Según trascendió, la negociación avanzó tan rápido que el jugador se realizaría la revisión médica hoy mismo para ponerse inmediatamente a disposición del cuerpo técnico. Aunque todavía resta oficializar las condiciones finales de la operación (compra o préstamo), en Avellaneda dan por hecho que Cannavo será la tercera cara nueva del plantel.

Un hueco difícil de llenar 

La llegada de Cannavo responde a una urgencia táctica. La partida de Facundo Mura en condición de libre al Inter Miami dejó a Costas con pocas variantes en el carril derecho. Hasta ahora, el DT solo contaba con Gastón Martirena como natural en el puesto, ya que Tobías Rubio (quien regresó de su préstamo justamente en el "Halcón") corre de atrás en la consideración.

La falta de opciones quedó en evidencia en el último compromiso ante Rosario Central, donde el entrenador tuvo que improvisar utilizando al marcador central Nazareno Colombo en la banda. Con Cannavo, Costas busca no solo cubrir la vacante, sino sumar competencia interna y proyección ofensiva.

¿Quién es Ezequiel Cannavo? 

Formado en las inferiores de Defensa y Justicia, Cannavo es un lateral con vocación de ataque, una característica que encaja en el paladar de Racing. En el conjunto de Florencio Varela disputó 65 partidos y demostró tener llegada al gol, registrando cuatro tantos en su cuenta personal. Su juventud y rodaje en Primera lo convirtieron en la opción elegida tras varios intentos fallidos por otros nombres.

El "cupo extra" y el mercado

Aunque el libro de pases cerró oficialmente el pasado martes, Racing pudo activar esta incorporación gracias a una venta de último momento: la transferencia del delantero Adrián Balboa al fútbol de Rusia liberó un cupo que la dirigencia no dudó en utilizar para el sector defensivo.

Antes de acelerar por Cannavo, la "Academia" había barajado otras opciones que no prosperaron, como Eros Mancuso (regresó a Estudiantes), Martín Ortega (libre tras su paso por Tigre) y el colombiano Santiago Arias, quien estuvo en el radar pero terminó firmando en la vereda de enfrente, con Independiente.

De concretarse la firma, Cannavo se sumará a la lista de refuerzos de este verano, que ya cuenta con Valentín Carboni (a préstamo desde el Inter de Italia) y Matko Miljevic, adquirido tras su buen desempeño en Huracán. Con el lateral, Costas completa el rompecabezas para pelear en todos los frentes.

