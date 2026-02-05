Secciones
Nuevos créditos para comprar motos: plazos de hasta 72 cuotas y requisitos para solicitarlos

Lo que comenzó como una solución práctica para evadir las aglomeraciones en los servicios públicos derivó en un fenómeno de movilidad masiva, consolidando a estos vehículos como herramientas esenciales en la dinámica urbana actual.

Hace 1 Hs

Las motos ganaron un protagonismo sin precedentes como la alternativa más para la movilidad. Lo que comenzó como una solución práctica para evadir las aglomeraciones en los servicios públicos derivó en un fenómeno de movilidad masiva, consolidando a estos vehículos como herramientas esenciales en la dinámica urbana actual.

Más allá de la utilidad logística, este cambio impulsó una filosofía de vida centrada en la libertad y el contacto directo con el entorno durante cada trayecto. Los usuarios valoran hoy la facilidad de estacionamiento y el ahorro económico, pero también el placer intrínseco de viajar y la autonomía que estas unidades brindan frente a otros medios de transporte tradicionales.

Créditos para comprar motos del BNA

El Banco Nación destaca como la entidad con la oferta más robusta para la adquisición de motocicletas mediante planes de pago extendidos, superando las alternativas de préstamos personales de otros bancos. Los interesados disponen de la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito Visa o Mastercard para cancelar el valor en un plazo de 24 meses, aplicando una tasa nominal anual del 51 por ciento en esta modalidad específica.

Para quienes requieren un esquema de pagos todavía más amplio, la institución dispone de préstamos que se extienden hasta los 72 meses. Esta línea de crédito directa presenta una tasa nominal anual del 53 por ciento, permitiendo a los compradores distribuir el costo de la unidad en cuotas fijas durante seis años para facilitar el acceso a este medio de transporte.

Opciones para los prestamos del BNA:

Motomel Blitz base

-Precio: $1.606.500

-24 cuotas fijas de $93.832,54

-48 cuotas de $73.702,54 con Préstamos BNA.

Motomel Skua 150

-Precio: $3.200.000

-24 cuotas fijas de $186.905,78

-48 cuotas de $146.808,67 con Préstamos BNA.

Zanella ZR

-Precio: $3.670.415

-24 cuotas fijas de $214.381,81

-48 cuotas de $168.390,23 con Préstamos BNA.

Yamaha FZ-S FI V4

-Precios: $6.580.000

-24 cuotas fijas de $384.325,02

-48 cuotas de $301.875,32 con Préstamos BNA.

