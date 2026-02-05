Nuevos créditos para comprar motos: plazos de hasta 72 cuotas y requisitos para solicitarlos

Créditos para comprar motos del BNA

El Banco Nación destaca como la entidad con la oferta más robusta para la adquisición de motocicletas mediante planes de pago extendidos, superando las alternativas de préstamos personales de otros bancos. Los interesados disponen de la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito Visa o Mastercard para cancelar el valor en un plazo de 24 meses, aplicando una tasa nominal anual del 51 por ciento en esta modalidad específica.