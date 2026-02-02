La NASA afina el lanzamiento de Artemis II y se acerca al regreso tripulado a la Luna

La prueba había sido postergada debido a una intensa ola de frío que obligó a los ingenieros a realizar ajustes en los sistemas de purga y calefacción tanto del cohete como de la cápsula Orión. Si la evaluación técnica resulta satisfactoria, la NASA podría intentar el lanzamiento no antes del 8 de febrero, dentro de una ventana acotada que, de cerrarse, obligaría a reprogramar la misión para marzo.