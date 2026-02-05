Boca consultó por Cetré y analiza avanzar con Estudiantes

Desde Estudiantes informaron oficialmente que la transferencia no se concretó por “divergencias en los términos” entre las instituciones. Sin embargo, medios brasileños sostuvieron que durante la revisión médica se habrían detectado inconvenientes en los estudios cardiológicos del futbolista, versión que no fue confirmada por el club platense. Tras la caída del pase, el colombiano se reintegró a los entrenamientos y volvió a trabajar bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.