Boca consultó por Cetré y analiza avanzar con Estudiantes

Boca dio un primer paso en el mercado de pases y consultó formalmente por la situación de Edwuin Cetré, mediocampista de Estudiantes de La Plata. El interés surge a partir de la necesidad de cubrir el cupo habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia, una baja que obligó al club de la Ribera a acelerar gestiones en la recta final del libro de pases.
El llamado realizado por la dirigencia de Boca tuvo carácter exploratorio y apuntó a conocer las condiciones generales por el colombiano, a quien el Consejo de Fútbol considera una opción prioritaria para reforzar el mediocampo ofensivo, uno de los sectores que el plantel busca jerarquizar antes del cierre del mercado.
Cetré atraviesa un presente marcado por la incertidumbre en Estudiantes, luego de que se frustrara su transferencia al Athletico Paranaense. La operación, que incluía un contrato por tres temporadas y que iba a convertirse en la venta más cara de la historia del club brasileño, se cayó a último momento.
Desde Estudiantes informaron oficialmente que la transferencia no se concretó por “divergencias en los términos” entre las instituciones. Sin embargo, medios brasileños sostuvieron que durante la revisión médica se habrían detectado inconvenientes en los estudios cardiológicos del futbolista, versión que no fue confirmada por el club platense. Tras la caída del pase, el colombiano se reintegró a los entrenamientos y volvió a trabajar bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.
En ese contexto, Estudiantes maneja dos escenarios posibles para definir el futuro de Cetré. Por un lado, concretar una venta que resulte conveniente desde lo económico; por el otro, avanzar con una mejora contractual que le permita retener al jugador dentro del plantel profesional. La postura del club es clara: solo dejarlo salir ante una propuesta que cumpla con las expectativas financieras.
Un factor que puede incidir en las negociaciones es la buena relación entre las dirigencias de Boca y Estudiantes, encabezadas por Juan Sebastián Verón y el Consejo de Fútbol xeneize. Ese vínculo se fortaleció recientemente tras la venta de Santiago Ascacíbar a Boca, antecedente que podría facilitar un entendimiento si el interés inicial se traduce en una oferta formal.
Por el momento, desde Boca aclaran que no hubo avances concretos más allá del primer contacto, aunque el club trabaja contrarreloj para aprovechar el cupo disponible. Cetré aparece como una de las alternativas principales sobre la mesa y no se descarta que, en los próximos días, las gestiones se intensifiquen si la dirigencia decide acelerar por su incorporación.