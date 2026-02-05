Secciones
Boca confirmó dos nuevas bajas: Zeballos y Herrera se pierden el partido con Vélez

Ambos futbolistas sufrieron lesiones musculares y quedaron descartados para el duelo del domingo en Liniers. El parte médico elevó a nueve la lista de lesionados del plantel.

Hace 1 Hs

La previa del partido ante Vélez Sarsfield sumó nuevas complicaciones para Boca. Este jueves, Claudio Ubeda recibió dos malas noticias: Exequiel Zeballos y Ander Herrera no pudieron completar el entrenamiento por molestias físicas y fueron sometidos a estudios médicos.

Horas más tarde, el club difundió el parte oficial que confirmó la gravedad de ambas lesiones. Zeballos presenta una lesión muscular grado 2–3 en el bíceps femoral izquierdo, mientras que Herrera sufrió una lesión muscular grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. En ambos casos se trata de desgarros.

Como consecuencia, los dos futbolistas quedaron descartados para el encuentro del domingo ante Vélez en Liniers y tampoco estarán disponibles para los compromisos frente a Platense y Racing, correspondientes a las fechas 5 y 6 del Torneo Apertura. Además, su presencia es duda para el debut en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy.

Las nuevas bajas se suman a una lista ya extensa de lesionados en el plantel xeneize. Actualmente, Boca también tiene fuera de competencia a Edinson Cavani (lumbalgia), Miguel Merentiel (distensión muscular), Milton Giménez (pubalgia), Alan Velasco (lesión en el ligamento interno de la rodilla), Carlos Palacios (sinovitis de rodilla), Lucas Janson (distensión muscular) y Rodrigo Battaglia, quien fue operado el lunes del tendón de Aquiles.

En total, son nueve los futbolistas que se encuentran al margen, un escenario que complica seriamente la planificación de Ubeda de cara a un tramo exigente del calendario.

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Atlético Vélez SarsfieldExequiel ZeballosAnder HerreraClaudio ÚbedaTorneo Apertura 2026
