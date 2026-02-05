Simón Padrós defendió a Campero y cuestionó a La Libertad Avanza: “No hay nadie más mileísta que él”
Frente a la conformación del bloque de La Libertad Avanza en Yerba Buena y a los cuestionamientos lanzados contra la administración municipal, la concejala Agustina Simón Padrós (Cambia Tucumán) salió a fijar posición. En una entrevista con LA GACETA, apuntó contra lo que consideró una maniobra de posicionamiento de cara al escenario electoral que comienza a perfilarse.
“Creo que viene por ahí, por una búsqueda de posicionamiento político”, sostuvo al analizar los recientes movimientos dentro del cuerpo legislativo. En particular, se refirió a los cuestionamientos impulsados por el concejal Álvaro Apud y a la creación del nuevo bloque libertario, que, según afirmó, tienen como blanco al espacio político que gobierna el municipio.
Simón Padrós defendió con énfasis el liderazgo de Mariano Campero, referente de Cambia Tucumán, y rechazó los intentos de desligarlo del ideario libertario. “Mariano es más mileísta que Javier Milei”, afirmó, y agregó: “Hace más de un año que viene poniendo el cuerpo y defendiendo las ideas liberales”.
En ese sentido, recordó que Campero mantuvo recientemente reuniones con el bloque de La Libertad Avanza en Buenos Aires y remarcó que “es quien viene sosteniendo en Tucumán las políticas del Presidente”. “No hay nadie más mileísta que Campero. Lo vuelvo a repetir”, insistió.
Consultada sobre la posibilidad de que más concejales se sumen al espacio libertario, evitó anticipar definiciones. “Todavía hay tiempo para saber quiénes van a formar parte del bloque de La Libertad Avanza”.
De cara al futuro político, Simón Padrós no dudó en proyectar a Campero como una figura central en la provincia. “Es la alternativa que se viene presentando en Tucumán para 2027. Quiere ser gobernador y lo vamos a apoyar”, aseguró. Y diferenció al espacio que integra. “Cambia Tucumán es una alternativa que viene trabajando hace mucho tiempo, con equipo, con territorio y con una propuesta concreta”.
La concejala también cuestionó el estado de la provincia y planteó la necesidad de un cambio de rumbo. “No queremos seguir con una provincia empobrecida, donde los políticos son ricos y la gente la pasa mal. Recorremos el sur y vemos que no hay rutas, autopistas ni puentes, ríos abandonados. Queremos cortar con esta política”, afirmó.
En respuesta a las declaraciones de Apud, quien había señalado que Campero no apoyó a La Libertad Avanza en las últimas elecciones, Simón Padrós fue tajante. “Nosotros venimos apoyando a Patricia Bullrich desde antes del balotaje y estamos acompañando las políticas de Milei. Me parece que Apud está viendo de dónde colgarse nuevamente”.
Más allá del plano partidario, la edil destacó la gestión municipal y el crecimiento sostenido de Yerba Buena. “Es el municipio que más creció demográficamente. En 2001 tenía unos 62 mil habitantes y hoy estamos llegando a los 100 mil. No solo creció en población, sino también en servicios”, señaló.
Enumeró, además, obras y políticas que -según indicó- marcaron un cambio estructural: trabajos hidráulicos que evitaron inundaciones, ampliación de calles, el centro de monitoreo, el sistema Ojos en Alerta, el call center municipal, el centro de reciclaje y el servicio del Munibús. “Son cosas que hoy el vecino exige, y está bien que así sea”, afirmó.
No obstante, reconoció los desafíos que genera el crecimiento acelerado, especialmente en materia de tránsito y conectividad. En ese marco, planteó la necesidad de una mirada metropolitana. “Yerba Buena no puede pensarse sola. Mucha gente vive acá, pero trabaja en San Miguel, Banda del Río Salí o Tafí Viejo. El transporte y la infraestructura tienen que planificarse de manera conjunta”, sostuvo, y reclamó una mayor intervención de la Provincia.