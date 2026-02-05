Simón Padrós defendió a Campero y cuestionó a La Libertad Avanza: “No hay nadie más mileísta que él”

De cara al futuro político, Simón Padrós no dudó en proyectar a Campero como una figura central en la provincia. “Es la alternativa que se viene presentando en Tucumán para 2027. Quiere ser gobernador y lo vamos a apoyar”, aseguró. Y diferenció al espacio que integra. “Cambia Tucumán es una alternativa que viene trabajando hace mucho tiempo, con equipo, con territorio y con una propuesta concreta”.