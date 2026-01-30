Simón Padrós negó que Yerba Buena tenga 80 cargos jerárquicos y apuntó contra Apud

La concejala Agustina Simón Padrós (Cambia Tucumán) salió al cruce de los dichos del edil Álvaro Apud (PRO), quien había afirmado que la Municipalidad de Yerba Buena cuenta con 80 cargos jerárquicos. La dirigente calificó esa versión como “absolutamente falsa” y defendió la política de gestión del municipio.
“Es absolutamente falso que la Municipalidad de Yerba Buena tenga 80 cargos jerárquicos, como salió a decir el concejal Álvaro Apud”, aseguró Simón Padrós en declaraciones a LA GACETA. En ese sentido, remarcó que el municipio mantiene desde hace años una línea de trabajo basada en la transparencia y el orden administrativo.
“Primero, Yerba Buena sostiene, hace años, una línea clara: transparencia y orden. Segundo, el organigrama está publicado desde el primer día. Y tercero, somos la tercera ciudad más transparente del país, según el Ranking Nacional de Datos Abiertos, que evalúa la política de apertura y accesibilidad de los datos públicos”, argumentó la concejala.
La edil fue aún más dura al referirse al accionar político de su par del PRO. “Apud es un mentiroso e hipócrita. ¿Sabe lo que son 80 cargos jerárquicos? ¿Qué cree, que la gente es tonta?”, cuestionó. Además, recordó los antecedentes electorales del concejal: “Le recuerdo que la primera vez que fue concejal llegó como candidato de Mariano Campero. Y la segunda, se colgó de Pablo Macchiarola”.
Por último, Simón Padrós reafirmó el posicionamiento político del espacio que integra y defendió el rumbo de la gestión local. “Acompañamos el rumbo de transformación que impulsa el país, con el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, pero con algo más importante: coherencia y resultados”, concluyó.