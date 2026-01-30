Secciones
Política

Simón Padrós negó que Yerba Buena tenga 80 cargos jerárquicos y apuntó contra Apud

La concejala de Cambia Tucumán rechazó las cifras difundidas por el edil del PRO.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 3 Hs

La concejala Agustina Simón Padrós (Cambia Tucumán) salió al cruce de los dichos del edil Álvaro Apud (PRO), quien había afirmado que la Municipalidad de Yerba Buena cuenta con 80 cargos jerárquicos. La dirigente calificó esa versión como “absolutamente falsa” y defendió la política de gestión del municipio.

“Es absolutamente falso que la Municipalidad de Yerba Buena tenga 80 cargos jerárquicos, como salió a decir el concejal Álvaro Apud”, aseguró Simón Padrós en declaraciones a LA GACETA. En ese sentido, remarcó que el municipio mantiene desde hace años una línea de trabajo basada en la transparencia y el orden administrativo.

“Primero, Yerba Buena sostiene, hace años, una línea clara: transparencia y orden. Segundo, el organigrama está publicado desde el primer día. Y tercero, somos la tercera ciudad más transparente del país, según el Ranking Nacional de Datos Abiertos, que evalúa la política de apertura y accesibilidad de los datos públicos”, argumentó la concejala.

Álvaro Apud contra el municipio de Yerba Buena: “Tienen 80 funcionarios de alto rango”

Álvaro Apud contra el municipio de Yerba Buena: “Tienen 80 funcionarios de alto rango”

La edil fue aún más dura al referirse al accionar político de su par del PRO. “Apud es un mentiroso e hipócrita. ¿Sabe lo que son 80 cargos jerárquicos? ¿Qué cree, que la gente es tonta?”, cuestionó. Además, recordó los antecedentes electorales del concejal: “Le recuerdo que la primera vez que fue concejal llegó como candidato de Mariano Campero. Y la segunda, se colgó de Pablo Macchiarola”.

Por último, Simón Padrós reafirmó el posicionamiento político del espacio que integra y defendió el rumbo de la gestión local. “Acompañamos el rumbo de transformación que impulsa el país, con el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, pero con algo más importante: coherencia y resultados”, concluyó.

Temas Yerba BuenaEl País
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026
1

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
2

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
3

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
4

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
5

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán
6

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

Más Noticias
ATEP rechazó el aumento del plan complementario del Subsidio de Salud y pidió la devolución de los montos cobrados

ATEP rechazó el aumento del plan complementario del Subsidio de Salud y pidió la devolución de los montos cobrados

Sergio Mansilla, a cargo de la Gobernación; y Alfredo Toscano como vice

Sergio Mansilla, a cargo de la Gobernación; y Alfredo Toscano como "vice"

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Comentarios