Simón Padrós negó que Yerba Buena tenga 80 cargos jerárquicos y apuntó contra Apud

La edil fue aún más dura al referirse al accionar político de su par del PRO. “Apud es un mentiroso e hipócrita. ¿Sabe lo que son 80 cargos jerárquicos? ¿Qué cree, que la gente es tonta?”, cuestionó. Además, recordó los antecedentes electorales del concejal: “Le recuerdo que la primera vez que fue concejal llegó como candidato de Mariano Campero. Y la segunda, se colgó de Pablo Macchiarola”.