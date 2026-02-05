La familia de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle aseguró que la causa se volvió mediática: “Entró a separar y terminó preso”
La causa judicial que investiga la violenta agresión ocurrida en Tafí del Valle continúa sumando capítulos. El hecho, registrado en videos que circularon masivamente en las redes sociales, tuvo lugar en la zona de La Cañada, a la salida del boliche, y terminó con un joven hospitalizado (Patricio Ledezma) tras haber sido golpeado por un grupo de chicos.
Mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar responsabilidades individuales, la investigación avanzó en las últimas horas con una medida de alto impacto: la prisión preventiva por 30 días para Santiago Bagne (18) y César Máximo Carreras (19), quienes fueron trasladados al penal de Benjamín Paz. La resolución se tomó en el marco de una causa caratulada como tentativa de homicidio, aunque el informe forense preliminar indicó que la víctima presentó lesiones leves y sin riesgo de vida.
La decisión judicial provocó una fuerte reacción en el entorno de los detenidos y reavivó el debate sobre el tratamiento de los hechos de violencia protagonizados por jóvenes, el rol de la exposición mediática y la aplicación de medidas cautelares severas en etapas iniciales de una investigación.
En ese contexto, Marisa Gómez, madre de Santiago Bagne, decidió hacer pública su postura y, en diálogo con LA GACETA, cuestionó duramente la imputación contra su hijo. “Esto nace de la impotencia y de la injusticia. Mi hijo está detenido por un hecho en el que no tendría que estar”, afirmó.
Según su relato, durante la audiencia de formulación de cargos la Fiscalía presentó testimonios que, a su entender, no logran ubicar a Santiago como agresor. “Todo lo que se leyó fueron contradicciones. En ningún momento se dice que mi hijo golpea a alguien. Ni siquiera en los videos”, sostuvo.
La mujer aseguró que las imágenes difundidas muestran a su hijo intentando intervenir para frenar la pelea. “Él entra a separar. Se ve claramente. Después se da la vuelta y se va. Sin embargo, hoy está preso, como si fuera un delincuente peligroso”, expresó.
Uno de los ejes centrales del reclamo familiar apunta a la desproporción entre las lesiones constatadas y la gravedad de la imputación. Gómez insistió en que el informe médico habla de un moretón y un rasguño, mientras que la causa se investiga como intento de homicidio. “Si realmente hubieran querido matarlo entre tantas personas, no estaría caminando ni subiendo videos al otro día”, argumentó.
También rechazó de plano la asociación de su hijo con el rugby, un punto que se instaló con fuerza en el debate público. “Mi hijo no juega al rugby, no pertenece a ningún club. Hace otro deporte. El vínculo con los demás chicos es que fueron compañeros de la escuela. Concepción es chica, acá todos se conocen”, explicó.
En su testimonio, Gómez brindó además un detallado relato del allanamiento realizado en su domicilio, al que calificó como “violento y excesivo”. Según contó, el operativo se llevó adelante cuando Santiago no se encontraba en la vivienda.
“Rompieron la reja y la puerta, entraron gritando, me tiraron al piso, me apuntaron con armas. Eran muchas personas del Grupo Cero. Buscaban sangre, revisaban todo. Yo estaba sola”, relató. La mujer aseguró que nunca se resistió y que, de haber tocado el timbre, ella misma habría abierto la puerta.
De acuerdo a su versión, Santiago estaba trabajando con su padre en el campo y se presentó voluntariamente al ser avisado. “Entró caminando, entregó su teléfono, dio la clave. Nunca se negó a nada”, remarcó.
En la misma línea se expresó Jorge Bagne, padre del joven, quien pidió que se analicen con detenimiento las pruebas incorporadas al expediente. “No crean en mi palabra. Revisen la causa y vuelvan a mirar los videos”, solicitó.
El hombre sostuvo que las declaraciones que involucran a su hijo se basan en referencias indirectas. “Cuando declaran las personas que supuestamente lo nombran, dicen que no lo conocen o que no lo vieron pegar. Eso está en la causa”, afirmó. Además, aseguró que su hijo mantuvo un intercambio de mensajes con la víctima tras el episodio, en el que le aclaró que había intervenido para separar y le pidió disculpas si algo lo había incomodado.
Mientras tanto, familiares, amigos y allegados de los detenidos convocaron a una marcha en la Plaza Mitre de Concepción, bajo consignas que apelan al esclarecimiento del hecho, al debido proceso y a lo que definieron como una “búsqueda de la verdad”. La movilización busca visibilizar el reclamo y acompañar a los jóvenes detenidos durante el avance de la causa.
La investigación continúa abierta y la Fiscalía analiza nuevos testimonios y material audiovisual para determinar cómo se desarrolló la pelea, quiénes participaron activamente y si corresponde mantener las imputaciones actuales. En paralelo, el caso sigue generando repercusión social y política, con pronunciamientos públicos que elevan la tensión alrededor del expediente.
“Nosotros no defendemos la violencia”, insistió Marisa Gómez. “Defendemos la justicia. Y creemos que hoy se está juzgando a mi hijo más por lo mediático que por las pruebas”.