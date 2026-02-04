Alarma en Boca: se lesionó una de las figuras del equipo y será baja varias semanas

El golpe llega en un contexto especial. En los últimos días, Zeballos había quedado en el centro de la escena por el interés del CSKA de Moscú, que ofertó U$S 10 millones por su pase. La propuesta fue rechazada por Juan Román Riquelme, aunque desde Rusia dejaron trascender que podrían ejecutar la cláusula de rescisión, fijada en 20 millones. En paralelo, la dirigencia trabaja en la renovación del contrato del santiagueño, que vence a fin de año y contempla una mejora salarial y una extensión por varias temporadas.