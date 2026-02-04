Secciones
DeportesFútbol

Alarma en Boca: se lesionó una de las figuras del equipo y será baja varias semanas

"Changuito" Zeballos no pudo terminar la práctica en Ezeiza, los estudios confirmaron un desgarro muscular y el cuerpo técnico ya sabe que no podrá contar con él en una seguidilla clave del calendario.

PAUSA FORZADA. El delantero sintió una molestia en el entrenamiento y deberá afrontar varias semanas de recuperación. PAUSA FORZADA. El delantero sintió una molestia en el entrenamiento y deberá afrontar varias semanas de recuperación.
Hace 2 Hs

Boca volvió a encender las alarmas con una baja sensible. Exequiel “Changuito” Zeballos no pudo completar el entrenamiento de este miércoles en el predio de Ezeiza y los estudios posteriores confirmaron que sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas.

El extremo de Boca Juniors atravesaba su mejor momento desde que debutó en Primera. Venía de ser la figura en el triunfo ante Newell’s, se había ganado la ovación de la gente y empezaba a consolidarse como una pieza fija en el equipo de Claudio Úbeda. Todo eso quedó en pausa tras el “pinchazo” que sintió en la práctica y que lo obligó a frenar justo cuando parecía despegar definitivamente.

La lesión lo dejará afuera, como mínimo, de los partidos ante Vélez en Liniers y de los compromisos frente a Platense, Racing y Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. Si la evolución es la esperada, recién podría reaparecer hacia fin de mes, contra Lanús.

El golpe llega en un contexto especial. En los últimos días, Zeballos había quedado en el centro de la escena por el interés del CSKA de Moscú, que ofertó U$S 10 millones por su pase. La propuesta fue rechazada por Juan Román Riquelme, aunque desde Rusia dejaron trascender que podrían ejecutar la cláusula de rescisión, fijada en 20 millones. En paralelo, la dirigencia trabaja en la renovación del contrato del santiagueño, que vence a fin de año y contempla una mejora salarial y una extensión por varias temporadas.

El historial físico de “Changuito” vuelve a pesar. Desde su debut en noviembre de 2020, Zeballos acumuló largas ausencias por distintas lesiones: fracturas, problemas de rodilla, rotura de ligamentos y molestias en el tobillo. Paradójicamente, este es el primer desgarro muscular que sufre, una dolencia que aparece justo cuando más exigencia tenía en el mano a mano y en la continuidad de partidos.

Para Úbeda, la baja representa un dolor de cabeza extra en un plantel diezmado. Miguel Merentiel y Edinson Cavani trabajan a la par del grupo y llegarán con lo justo al duelo del domingo, mientras que Milton Giménez, Alan Velasco, Carlos Palacios y Lucas Janson siguen en recuperación. Ángel Romero, en tanto, terminó con una sobrecarga tras su debut.

En ese escenario, los juveniles vuelven a tomar protagonismo. Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre dejaron buenas sensaciones en los últimos encuentros y aparecen como alternativas para un equipo que perdió a su jugador más desequilibrante en el peor momento.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsEdinson CavaniExequiel ZeballosMiguel MerentielClaudio ÚbedaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
1

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control
2

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
3

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta
4

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Historias de policías buenos y de policías malos
5

Historias de policías buenos y de policías malos

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia
6

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Más Noticias
San Martín es mucho más grande que Atlético: la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

"San Martín es mucho más grande que Atlético": la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Vivir con una vida prestada: la historia del trasplantado que corre para agradecer en Tafí del Valle

Vivir con una vida prestada: la historia del trasplantado que corre para agradecer en Tafí del Valle

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Qué fue de la vida de Sue Carpenter, la enfermera que buscó a Diego Maradona en el Mundial 1994

Qué fue de la vida de Sue Carpenter, la enfermera que buscó a Diego Maradona en el Mundial 1994

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Comentarios