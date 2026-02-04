Alarma en Boca: se lesionó una de las figuras del equipo y será baja varias semanas

Boca volvió a encender las alarmas con una baja sensible. Exequiel “Changuito” Zeballos no pudo completar el entrenamiento de este miércoles en el predio de Ezeiza y los estudios posteriores confirmaron que sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas.
El extremo de Boca Juniors atravesaba su mejor momento desde que debutó en Primera. Venía de ser la figura en el triunfo ante Newell’s, se había ganado la ovación de la gente y empezaba a consolidarse como una pieza fija en el equipo de Claudio Úbeda. Todo eso quedó en pausa tras el “pinchazo” que sintió en la práctica y que lo obligó a frenar justo cuando parecía despegar definitivamente.
La lesión lo dejará afuera, como mínimo, de los partidos ante Vélez en Liniers y de los compromisos frente a Platense, Racing y Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. Si la evolución es la esperada, recién podría reaparecer hacia fin de mes, contra Lanús.
El golpe llega en un contexto especial. En los últimos días, Zeballos había quedado en el centro de la escena por el interés del CSKA de Moscú, que ofertó U$S 10 millones por su pase. La propuesta fue rechazada por Juan Román Riquelme, aunque desde Rusia dejaron trascender que podrían ejecutar la cláusula de rescisión, fijada en 20 millones. En paralelo, la dirigencia trabaja en la renovación del contrato del santiagueño, que vence a fin de año y contempla una mejora salarial y una extensión por varias temporadas.
El historial físico de “Changuito” vuelve a pesar. Desde su debut en noviembre de 2020, Zeballos acumuló largas ausencias por distintas lesiones: fracturas, problemas de rodilla, rotura de ligamentos y molestias en el tobillo. Paradójicamente, este es el primer desgarro muscular que sufre, una dolencia que aparece justo cuando más exigencia tenía en el mano a mano y en la continuidad de partidos.
Para Úbeda, la baja representa un dolor de cabeza extra en un plantel diezmado. Miguel Merentiel y Edinson Cavani trabajan a la par del grupo y llegarán con lo justo al duelo del domingo, mientras que Milton Giménez, Alan Velasco, Carlos Palacios y Lucas Janson siguen en recuperación. Ángel Romero, en tanto, terminó con una sobrecarga tras su debut.
En ese escenario, los juveniles vuelven a tomar protagonismo. Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre dejaron buenas sensaciones en los últimos encuentros y aparecen como alternativas para un equipo que perdió a su jugador más desequilibrante en el peor momento.