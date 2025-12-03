La iglesia San Francisco, sin cercos: cómo luce ahora el templo y qué resta para su restauración completa

Con el retiro del cerco de obra, la Iglesia San Francisco recuperó su presencia plena sobre calle San Martín. El cambio es visible: la fachada sur, ya restaurada y pintada con sus colores originales, se despliega sin obstáculos por primera vez desde hace mucho tiempo. El tránsito peatonal también mejoró, luego de meses en los que la vereda quedaba reducida a un pasillo angosto y congestionado.