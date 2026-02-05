Estrenos de cine: encontrar un lugar seguro para recomponer la humanidad

Hace seis años se conoció “El día del fin del mundo”, en la cual el inminente impacto del cometa Clarke, que devastará gran parte de la Tierra, obliga a John Garrity a embarcarse en una aventura para encontrar el último espacio protegido para él y sus seres queridos. Esa marcha lo llevará a presenciar lo peor de la humanidad.
Ahora llega a las salas argentinas su secuela, que recupera el título original con el agregado “Migración”, lo que le da contexto a la nueva etapa de esa historia de supervivencia extrema. El nombre original es “Greenland 2”, tierra verde en inglés.
Una curiosidad es que la acción comienza en Groenlandia, territorio en disputa actual por la declamada decisión de Donald Trump de que sea parte de Estados Unidos. Que el título en español remita al “fin del mundo” puede ser interpretado como un mal augurio sobre la geopolítica real global.
Pero en la pantalla, es de allí de donde debe partir la familia Garrity, obligada a dejar atrás el que parecía un seguro búnker para recorrer una Europa destruida en busca de un nuevo hogar donde establecerse definitivamente, pese a que al salir no tenga ninguna certeza de encontrarlo.
Tras el impacto del cuerpo celeste, el planeta se convirtió en un caos tectónico y volcánico violento y periódico, con impredecibles tormentas electromagnéticas repentinas, junto con una persistente lluvia radiactiva. Los terremotos han obligado a una evacuación de emergencia del búnker, pero al salir a la superficie, un tsunami mata a varios de los refugiados.
Esa inestabilidad absoluta obliga al resto a buscar un nuevo destino, y rumbean hacia el cráter de impacto del cometa en el antiguo Golfo de León y el Mar Mediterráneo -toda geografía cambió luego el desastre-, por las versiones de que sería el lugar donde la humanidad comenzó a reconstruirse. El camino estará plagado de peligro, con enfrentamientos con bandas criminales, militares, enfermedades y demás desafíos que ponen al destino fijado en el campo de lo incierto. El temido infierno no está bajo tierra, como en las versiones bíblicas conservadoras, sino sobre ella y con muchas formas de expresarse.
La producción vuelve a reunir director Ric Roman Waugh con Gerard Butler, quienes compartieron tanto la primera “El día...” como “Escape bajo fuego”, en un guión escrito por Chris Sparling y Mitchell LaFortune. Repite en su rol de sacrificada esposa Morena Baccarin, y se suman Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah, Gordon Alexander, Peter Polycarpou, William Abadie y Tommie Earl Jenkins.
La pregunta clave es qué más puede aportar esta película al universo del cine catástrofe apocalíptico, cuando esta clase de argumentos ya ha sido recorrido numerosas veces en las últimas décadas. Así, la debilidad aparece en la sensación de que lo que se proyectará ya fue visto anteriormente (la lucha de un grupo solidario, con la ilusión de un futuro mejor -más allá de las diferencias internas- contra otros entre los que prima el individualismo, la satisfacción inmediata y la violencia); la fortaleza, en tanto, está puesta en Butler, cuya aparición en pantalla es una garantía de taquilla para las realizaciones de acción.
La película original fue estrenada en plena irrupción del Covid 19 por streaming con una importante repercusión, en coincidencia con un tiempo histórico en que toda la humanidad se sentía en peligro real. En esos momentos, surgió el debate de si la sociedad saldría de la pandemia mejor o peor que antes.
En la segunda parte de “El día...” la respuesta se inclina por la segunda hipótesis, quizás igual que lo que pasa en la realidad, aunque sin poder evitar el mensaje positivo tan propio de Hollywood.
OTROS ESTRENOS
“Arco” mira al Oscar
Arco tiene 10 años; vive en 2932, y retrocede en el tiempo hasta 2075, donde conoce a Iris. Pero su dispositivo de saltos temporales se daña, y con la colaboración de su nueva amiga -que lo rescata en su casa de los suburbios de una gran ciudad- intenta encontrar la manera de regresar a su hogar.
La tarea no es fácil, porque además Arco es perseguido por tres personajes conspiranoicos decididos a demostrar que ha llegado desde el futuro. El vínculo entre los protagonistas pasa por entender al otro, protegerlo y ayudarlo en sus necesidades, en un entorno de soledad y abandono paterno.
La película animada francesa de ciencia ficción (con una estética especial que la distingue de las realizaciones de los grandes estudios de EEUU) fue dirigida por Ugo Bienvenu (coautor del guión junto a Félix de Givry) y producida por Natalie Portman.
Se estrena en el país con el sólido respaldo de haber sido nominada a los premios Globo de Oro, Critics Choice (en las dos ceremonias ganó la estatuilla el fenómeno surcoreano “Cazadores de demonios del K-Pop”) y Oscar en su categoría (donde además de esos dos filmes figuran “Elio”, “La pequeña Amélie” y “Zootopia 2”) y de imponerse el año pasado en el Festival de Annecy.
Revivir el mismo día
Hace 12 años, Tom Cruise protagonizó “Al filo del mañana”, una realización centrada en el combate a fuerzas extraterrestres que querían dominar el mundo. Su personaje tenía la característica de que moría y volvía a vivir para transitar el mismo día, por lo que cada experiencia le permitía aprender las tácticas de sus rivales y corregir los errores propios para vencerlos.
Ahora llega a las salas tucumanas “Solo necesitas matar”, la versión en animé de esa historia, considerada la obra maestra de Hiroshi Sakurazaka. Dirigida por Kenichiro Akimoto, la lucha comienza cuando la gigantesca flor alienígena Darol estalla sobre Japón y libera hordas de criaturas monstruosas que arrasan todo a su paso. Rita, una joven voluntaria, muere brutalmente en combate y entra en el bucle temporal hasta que conoce a Keiji, otro soldado atrapado en la misma paradoja. Juntos buscarán la única estrategia posible para romper el ciclo y salvar el futuro.
La realización estuvo a cargo del reconocido Studio 4°C, y fue nominada a Mejor Largometraje de Animación en el Festival de Sitges, especialmente elogiada por su planteo estético y su reflexión sobre el destino de los habitantes del mundo.
Una saga que regresa
Hace 25 años se estrenó “El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo”, la primera película de la saga de tres realizaciones dirigidas por Peter Jackson que llevó a la pantalla la historia épica de aventuras de J. R. R. Tolkien. En los dos años sucesivos llegaron a las salas sus secuelas, “Las Dos Torres” y “El retorno del Rey”, para completar el mítico relato de hobbits, elfos, orcos, magos, enanos y seres especiales, en una alegoría sobre el funcionamiento social, a partir de guiones escritos por Fran Walsh y Philippa Boyens.
Para celebrar el aniversario, llega nuevamente la trilogía a la pantalla grande, con las actuaciones de Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Dominic Monaghan y Billy Boyd, entre muchos otros.
La primera producción, centrada en el comienzo del peligroso viaje para destruir un objeto que tiene el poder de esclavizar a toda la Tierra Media, se verá nuevamente en las salas hoy, el domingo y el miércoles; mientras que la segunda (con traidores y nuevos peligros de por medio) llegará mañana y el lunes; y el cierre, el sábado y el martes, con la gran batalla final.
El recital de Stray Kids
Mientras crece la expectativa por la llegada de BTS a la Argentina para sus shows del 23 y 24 de octubre en el estadio de River Plate, a los cines tucumanos llega hoy el documental sobre los recitales en vivo en la gira mundial de otro fenómeno del K-Pop.
“Stray Kids: la experiencia dominante” sigue a la banda sobre el escenario del SoFi Stadium de California en sus shows del 31 de mayo y 1 de junio del año pasado, con escenas exclusivas detrás de cámaras y entrevistas privadas con los miembros del grupo: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e IN.
La formación original surgió en 2017, bajo la conducción de Bang Chan y se hizo conocida en Corea del Sur mediante un reality show con el nombre de la banda, que originalmente hacía referencia a un niño perdido que buscaba sus sueños, y luego evolucionó para representar la idea de encontrar juntos una salida a lo común. Con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, la película se anuncia como una experiencia cinematográfica audaz y a gran escala. Así, bajo la dirección de Paul Dugdale, se promete “un espectacular asiento en primera fila y un acceso único a los artistas favoritos de millones de fans”.