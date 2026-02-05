Estrenos de cine: encontrar un lugar seguro para recomponer la humanidad

La pregunta clave es qué más puede aportar esta película al universo del cine catástrofe apocalíptico, cuando esta clase de argumentos ya ha sido recorrido numerosas veces en las últimas décadas. Así, la debilidad aparece en la sensación de que lo que se proyectará ya fue visto anteriormente (la lucha de un grupo solidario, con la ilusión de un futuro mejor -más allá de las diferencias internas- contra otros entre los que prima el individualismo, la satisfacción inmediata y la violencia); la fortaleza, en tanto, está puesta en Butler, cuya aparición en pantalla es una garantía de taquilla para las realizaciones de acción.